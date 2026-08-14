Más de 2 mil aspirantes desisten de presentar examen de control de UNAM en Guanajuato y Oaxaca

Más de dos mil aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no acudieron a presentar el examen de control que se aplicó en los estados de Guanajuato y Oaxaca, cuyas jornadas concluyeron este viernes.

Luego de dos días de implementación de la prueba, divididas en cuatro turnos de tres horas para que los jóvenes respondieran los 120 reactivos, finalizó con la participación de mil 717 personas, lo cual representa 61.8 por ciento de los dos mil 777 lugares que se habían alistado para recibir a jóvenes contemplado para presentar el examen. Es decir, mil 60 no asistieron.

Este viernes también se presentó la evaluación en Oaxaca, con tres turnos en los que participaron 894 de los mil 920 que habrían sido convocados, lo que significa que mil 26 tampoco acudieron.

La UNAM aseguró que estos días transcurrieron sin incidentes y recordó que la prueba fue presentada en una tableta sin conexión a internet y contó con supervisión presencial permanente.

La presentación del examen de control continuará el próximo domingo, con otros dos turnos en el l Instituto de Investigaciones Jurídicas, ubicado en Tijuana, Baja California, donde se espera recibir a 518 aspirantes.

En tanto, la sede que recibirá a más aspirantes será el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, donde se habilitará el espacio entre el 17 y 19 de agosto para 53 mil 568 jóvenes.

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FGR