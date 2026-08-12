Examen de control de la UNAM se aplicó en tabletas sin internet; así fue la primera jornada

La aplicación del examen de control, que inició este miércoles en Guanajuato, una de las cuatro sedes habilitadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue por medio de una tableta sin conexión a internet, aclaró esta casa de estudios.

Este miércoles dio inicio la implementación de la prueba presencial que el rector Leonardo Lomelí ordenó como salida a los cuestionamientos que emanaron de los puntajes atípicamente elevados que obtuvieron los aspirantes en el examen que este año se aplicó, por primera vez, en línea, contexto en el cual surgieron dudas sobre si los jóvenes hicieron trampa para obtener un lugar en alguna de las más de las más de 160 licenciaturas que ofrece la institución.

Para este primer turno, se registró la asistencia de 501 aspirantes, de los dos mil 144 que se registraron para aplicar la prueba de control en Guanajuato, la cual consta de 120 reactivos para los cuales se conceden tres horas para responder.

#BoletínUNAM Concluyó la primera aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato, en donde están convocados 2,144 aspirantes a realizar su evaluación en los cuatro turnos organizados. Hoy asistieron al primer turno 501 aspirantes, que gestionaron su… pic.twitter.com/VRn4BxZz9e — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

La asistencia prevista hasta la noche de este jueves, para esta sede, representa 77.2 por ciento de los dos mil 777 aspirantes que se contemplaba recibir.

La cita fue en el Hotel Real de Minas, en la colonia Bugambilias del municipio de León, a donde acudieron aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

La UNAM aseguró que durante este tipo se contó con supervisión presencial de manera permanente.

“Personal universitario acompañó las distintas etapas de la jornada y brindó orientación a las y los aspirantes desde su ingreso y durante su permanencia en la sede”, aseguró.

La aplicación en Guanajuato continuará con tres turnos más durante este jueves, día en el que también dará inicio el examen en Oaxaca.

De acuerdo con el calendario difundido por la UNAM, la siguiente sede en donde se aplicará será Tijuana, Baja California, el 16 de agosto, mientras que en la Ciudad de México, donde se espera recibir a más de 50 mil jóvenes, se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El director General de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, reafirmó que la asignación de los lugares se realizará como históricamente se ha hecho, comenzando con el puntaje más alto y hasta cubrir la disponibilidad de espacios por carrera y modalidad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL