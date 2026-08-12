Hernández Bermúdez Requena acusa persecución política: ‘soy inocente’, asegura en carta

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, dijo ser inocente de los delitos que se le imputan, y llamó al Poder Judicial de la Federación a evitar que “una persecución política o mediática” enturbie el proceso que sigue en su contra.

Lo anterior, según una carta con fecha del pasado 3 de agosto, atribuida al puño y letra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y difundida este miércoles por el portal de noticias XPECTROFM.

En la misiva de dos páginas, el presunto líder y fundador del grupo criminal “La Barredora”, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad “El Altiplano“, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, defendió su integridad y sostuvo que su desempeño en Tabasco ”siempre estuvo sujeto al orden legal".

Sin embargo, acusó que desde su captura, en septiembre de 2025, su reputación ha sido “atropellada” por “algunos” medios de comunicación, lo que, señaló, contraviene sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.

“Medios a los que cuestiono por tener una sola línea informativa debido a la condición actual en la que me encuentro, privado de la libertad”, agregó Bermúdez Requena, quien aseguró que ejercerá su derecho de replica “en cuanto las condiciones procesales me lo permitan” para, según dijo, ofrecer una “versión objetiva” a los medios de comunicación y a la opinión pública.

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cehr