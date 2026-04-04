Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, fue vinculado a proceso este sábado por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Durante la continuación de la audiencia de formulación de imputación, un juez de control en Tabasco ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el presunto líder de “La Barredora” permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad "El Altiplano“, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México. El juzgador también otorgó un plazo dos meses para la investigación complementaria.

#BoletínFGE: Vinculado a proceso Hernán “N” por el delito de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/iJN4CmsMaa — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) April 5, 2026

El pasado 31 de marzo, Bermúdez Requena solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica por el delito señalado, por lo que la audiencia se reanudó este 4 de abril.

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Un día antes, el 30 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública estatal por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

En ese momento, la FGET precisó que el mandamiento judicial formaba parte de un total de 19 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, por el que 10 personas han sido vinculadas a proceso .

Bermúdez Requena fue trasladado a “El Altiplano” el 18 de septiembre de 2025, tras arribar a México luego de ser expulsado de Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil y donde permanecía prófugo de la justicia mexicana.

Días después, el 23 de septiembre, el juez de control de la Región Judicial 09 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, lo vinculó a proceso por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado, además de ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En ese momento, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluyó el 23 de diciembre de 2025. No obstante, la Fiscalía de Tabasco solicitó una prórroga para ampliar las indagatorias, misma que venció el pasado 24 de marzo.

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, señaló que la Fiscalía de Tabasco contaba con 15 días hábiles para presentar la acusación formal contra Bermúdez Requena por los delitos señalados, es decir, hasta el próximo 14 de abril.

“Hoy fue la fecha fijada para el cierre del proceso de investigación, posteriormente, [la] Fiscalía tendrá 15 días hábiles para formular ya lo que es la acusación”, declaró en entrevista con medios locales.

“El Abuelo” es señalado como líder y fundador de “La Barredora”, grupo criminal con presencia en Tabasco y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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cehr