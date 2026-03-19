En 14 meses, México recibe más de 189 mil repatriados de EU: Rosa Icela Rodríguez

A 14 meses del endurecimiento de la política antimigratoria en Estados Unidos, México ha recibido más de 189 mil repatriados.

Al exponer, durante la conferencia de presa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el programa ‘México te abraza’, dispuesto por la Federación para recibir a los connacionales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que se han recibido a 189 mil 830 personas, desde el 20 de enero e 2025, día en que inició el gobierno de Donald Trump.

Rosa Icela Rodríguez Recordó que para este plan se dispuso de 11 puntos de repatriación y ocho centros de atención en los estados de Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.

En estos espacios se ha atendido a 130 mil 414 personas, de los que 94 mil 656 recibieron asistencia en el norte y 35 mil 758 en el sur, el resto recibió asesoría para retornar directamente a sus lugares de origen.

En total se han brindado más de un millón de servicios, entre alimentación, atención médica y también asesoría jurídica.

Entre esto, se han emitido 93 mil copias certificadas de actas y CURP.

También más de 42 400 con nacionales se incorporaron a programas de bienestar y se dieron más de 13 600 asesorías de regularización de suelo, temas agrarios, ingresos a programas de vivienda y se otorgaron más de 30 900 tarjetas para remesas con financiera para el bienestar, dijo.

Rosa Icela Rodríguez destacó que para atender todos los reportes a incidencias registrados en estos espacios, desde el 20 de enero de 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un centro de mando, donde al momento se tiene saldo blanco.

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FGR