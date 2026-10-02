Estas son las impactantes fotos reales del Expediente Vallecas

El expediente Vallecas es uno de los casos policiales más famosos de España porque este ha contado con el primer informe policial del país que ha admitido encontrar detalles paranormales, al no contar con una explicación real detrásde lo vivido.

Por este motivo, la historia ha sido adaptada en más de una ocasión a documentales e incluso una película de Netflix en el año 2017. Ahora te contamos más sobre el caso real que se ha mantenido como un misterio inquietante.

🚨 ATENCIÓN, True Crimers, este viernes llega a @StreamMaxES EXPEDIENTE VALLECAS, la docuserie que repasa el caso real que inspiró Verónica (2017). El único expediente policial en España que documenta fenómenos paranormales. GANAZAS 🕵🏻‍♂️pic.twitter.com/3m4pf9RU3V — The Bloody Princess 🦇 (@justaida3) November 6, 2025

Este es el caso del Expediente Vallecas

La investigación comenzó tras la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años del barrio madrileño de Vallecas que falleció en circunstancias fuera de lo común después de haber participado en el juego de la Ouija en su instituto.

Si bien actualmente hay muchas dudas sobre qué tan cierto es que la ouija te permite conectar con seres del más allá, oues experimentos han señalado que funciona como un truco inconsciente, a la fecha este artefacto está rodeado de misticismo y tabú.

La joven vivía junto a sus dos padres y sus hermanos en un departamento cuando en 1990, decidió realizar una sesión de la ouija con sus amigas de la escuela; sin embargo, la sesión habría sido interrumpida de manera brusca por una maestra. Incluso dijo escuchar voces a mitad de la madrugada y siluetas extrañas.

Aseguran testigos posteriores que en ese momento, un humo blanco se elevó y Estefanía lo inhaló al ser la que se encontraba más cerca de ese punto de la tabla. Supuestamente, al paso de las semanas la joven empezó a sufrir convulsiones, crisis nerviosas y experiencias aterradoras.

Finalmente, en junio de 1991 la joven experimentó un cuadro en el que lastimó a una de sus hermanas y al día siguiente, sufrió una crisis de catalepsia y fue hospitalizada, pero murió poco después y no se pudo determinar la causa específica del fallecimiento.

Sin embargo, apenas entonces comenzó lo más aterrador experimentado por la familia. Concepción Lázaro, la madre de la joven, fue quien contó principalmente como en las noches, habían golpes en las paredes desde los pasillos y el cuarto de su hija fallecida, así como pasos aunque todos estuvieran en sus camas.

Incluso, aseguraban escuchar la voz de Etefanía en diferentes partes de la casa y se transformaba de una voz debil a gritos desgarradores, por lo que la familia se veía obligada a encender las luces de la casa en plena noche.

Estas son las impactantes fotos reales del Expediente Vallecas ı Foto: Especial

Otro momento inexplicable fue cuando encontraron la foto de Estefanía quemada. Cuentan que encontraron la foto destrozada por fuego, pero el marco y el vidrio en el que estaba permaneció intacto.

Se mencionó la aparición de la silueta de un anciano que parecía atravesar las paredes mientras reía bajo y que siempre aparecía en la noche. Los objetos además cambiaban de lugar y las puertas se abrían; además, se decía que la familia sentía que al dormir les tocaban los pies.

Fue en 1992 que la familia buscó a la Policía Nacional y explicó que los crucifijos en la casa se movían de manera inexplicable y que una presencia parecía observarlos desde el pasillo.

La policía ingresó al piso y fue ahí que se realizó en infome, pues los propio oficiales admitieron haber vivido situaciones paranormales, incluyendo ruidos fuertes y atronadores sin justificación aparente, arañazos en las paredes, así como la presencia de una sustancia marrón y viscosa sobre una mesita de noche.

Estas son las impactantes fotos reales del Expediente Vallecas ı Foto: Especial

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