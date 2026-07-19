Casarme con el Rey Vampiro después de renacer, ¿Dónde ver el drama animado?

La serie en formato vertical Casarme con el Rey Vampiro es un drama animado en el que una mujer es traicionada por su propia hermana, pero tiene la oportunidad de rehacer su vida cuando renace en el momento de elegir a su compañero de vida.

¿De qué trata Casarme con el Rey Vampiro después de renacer?

Casarme con el Rey Vampiro después de renacer sucede después de la gran guerra entre humanos, vampiros, hombres lobo y elfos, en el que se llegó a un acuerdo: los descendientes híbridos gobernarían el mundo.

Cada siglo, las alianzas mediante matrimonios entre humanos y esos tres clanes decidirían al siguiente gobernante. Quien diera a luz al primer hijo híbrido reclamaría el poder para su linaje.

TE RECOMENDAMOS: Entérate El Pirata del Amor reacciona a las investigaciones por el feminicidio de Pamela Yahaira tras cateo en su casa

En su vida anterior, la protagonista eligió casarse con Jax, el hijo mayor de la manada de hombres lobo, conocido por su feroz lealtad. Dio a luz a su hijo híbrido, un cachorro de pelaje blanco al que llamaros Zeal.

Su hijo se convirtió en el siguiente gobernante del mundo, y Jax obtuvo un poder inmenso. Sin embargo, la hermana de la protagonista había codiciado la belleza de los elfos y se casó con su clan.

Pero el príncipe elfo se acostaba con todas las hembras del bosque. Al final, su hermana contrajo una enfermedad que la dejó estéril. Llena de envidia y amargura, provocó un incendio que quemó al cachorro y a su madre vivos.

Cuando volvió a los ojos, la protagonista estaba de nuevo en el día de las alianzas raciales. Su hermana ya se había acostado con Jax primero, por lo que supo que ella también había renacido. Pero ella no sabía que Jax era brutalmente salvaje con sus parejas, habiendo destrozado a incontables lobas en su cama durante sus celos.

¿Dónde ver Casarme con el Rey Vampiro después de renacer?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La Princesa Cautiva: Una mujer que tres años antes, drogó al heredero de la mafia, Vicente. Después de esa noche salvaje, el hombre decidió quedarse con ella, pero justo cuando estaba por proponerle matrimonio, su primer amor, Isabela, regresó. Para complacerla, Vicente dejó que un auto atropellara a la protagonista, tiró las reliquias de su madre a los perros callejeros y la mandó a prisión... Pero ahora que al fin me rompió, mientras vuelo a Boston para casarme con otro, Vicente está destruyendo Nueva York entera con tal de encontrarme.

Cuando vuelvas ya no estaré: Elena acogió a tres hombres lobo. Les dio hogar, lealtad y todo lo que ellos necesitaban. Pero ellos solo tenían ojos para Estrella, su hermana pequeña. Cansada de ser invisible, Elena acepta un trato: Cambio de pareja. Los lobos creen ganar. Pronto descubren que perdieron a la única que los entendía. Y cuando quieren volver, ella ya está en los brazos de la serpiente, una pareja que no es tan fría como ella lo pensaba.

Encontré a mi papá en la obra: Tristen Bolton era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi. Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña. Con la familia de Gisele forzándola a estar con otro hombre, ¿podría ese «don nadie» levantarse, reclamar a la reina, a la hija y la vida que debería haber sido suya?

¿Quieres saber más?

Las múltiples identidades de la señora Díaz, ¿Dónde ver el drama chino?

El domador domado, ¿Dónde ver el drama chino?

El Pirata del Amor reacciona a las investigaciones por el feminicidio de Pamela Yahaira tras cateo en su casa

Trump desclasifica informes que probarían injerencia electoral de China en EU durante 2020