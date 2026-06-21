Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa, ¿Dónde ver el drama animado?

La serie en formato vertical Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa es un drama animado en el que una biológa marina está a punto de perder a su hijo, pero la única cura se encuentra en manos de su padre, el arrogante rey tritón.

¿De qué trata Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa?

Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa sigue la historia de la bióloga marina Cora tenía a su hijo, Ronan, muriendo a causa de una enfermedad mística. La única cura estaba en manos de su padre.

Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa ı Foto: Especial

Rex, el arrogante rey de la Atlántida que odiaba a los humanos y al que ella había conocido una vez, cinco años atrás. Ella debía regresar a su mundo, pero ¿reclamaría el rey alfa a su hijo secreto o los destruiría a ambos?

¿Dónde ver Mi Papi Tritón Me Lleva a Casa?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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Encontré a mi papá en la obra: Tristen Bolton era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi. Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña. Con la familia de Gisele forzándola a estar con otro hombre, ¿podría ese «don nadie» levantarse, reclamar a la reina, a la hija y la vida que debería haber sido suya?

Manos que controlan el dolor: Rosa Amaral se autoproclamaba una genio de la cirugía, y sus pacientes no sentían dolor ni necesitaban anestesia. Tras hacerse viral, el hospital se llenó de pacientes y sus turnos se subastaron al mejor postor. Pero Luna Borges sufría el dolor de cada paciente. Era tan incapacitante que no podía trabajar. Recibió quejas y la despidieron. Para colmo, durante la cirugía cerebral que Rosa le practicó a la hija del hombre más rico del mundo, Luna murió repentinamente de una hemorragia cerebral.

Luna abandonada marcada por los alfas gemelos: Celeste es una joven que alguna vez fue la adoración de dos Alfas, pero que es traicionada en su cumpleaños número 18 por los hombre que alguna vez amó. Ellos fueron además sus amigos de la infancia y sus compañeros predestinados, pero fueron manipulador por un Omega, lo que los llevó a humillar y maltratar a la mujer que formaba parte de su destino.

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