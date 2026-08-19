¿Quién es Dante Della Paolera, el nieto de Moria Casán?

El universo familiar de Moria Casán volvió a estar en el centro de la escena mediática tras el lanzamiento de Moria, la biopic original de Netflix que recorre la vida, los escándalos y la intimidad de “La One”.En una producción donde su propia hija, Sofía Gala, se pone en la piel de una versión joven de la diva, la curiosidad del público se volcó hacia los integrantes más jóvenes de la familia.

Más allá de las luces, el espectáculo y el legado de su abuela en la televisión y el teatro, el único nieto varón de la icónica estrella argentina mantiene un perfil sumamente resguardado del ojo público. Crecido en un hogar rodeado de arte y música, te contamos qué se sabe de Dante Della Paolera.

¿Quién es el nieto de Moria Casán?

Dante Della Paolera es el nieto de Moria Casán, nacido el 3 de octubre de 2014. Es el segundo hijo de Sofía Gala Castiglione y fruto de su matrimonio con el músico y guitarrista Julián Della Paolera, quien es integrante de agrupaciones de rock como Victoria Mil y Ok Pirámides), con quien la actriz estuvo en pareja entre 2012 y 2018.

Dante es el hermano menor de Helena Tuñón y representa la rama más joven de la familia artística liderada por Moria.

A pesar de haber nacido en el seno de un entorno de enorme notoriedad pública, el pequeño crece bajo la habitual custodia de sus padres para resguardar su privacidad, manteniéndose casi por completo alejado de las cámaras y del circuito mediático.

Sofía Gala Castiglione es la madre de Dante e hija de Moria Casán. Nacida el 24 de enero de 1987, una de las actrices más respetadas y talentosas de su generación en el cine, teatro y televisión argentina. Creció frente a las cámaras por ser la única hija de Moria Casán y Mario Castiglione, lo que la convirtió en una figura pública desde su infancia.

A lo largo de su carrera ha buscado construir un camino propio y totalmente independiente del perfil mediático de su madre. Ha protagonizado películas aclamadas por la crítica como El resultado del amor (por la que ganó el Premio Cóndor de Plata) y Alanis (que le valió la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián).

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