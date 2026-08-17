Premios HEAT se vestirán Al Estilo Jalisco tras el éxito del estado como sede del Mundial

Puerto Vallarta se alista para convertirse en la sede de los Premios HEAT 2026.

Jalisco dejó huella durante la justa futbolística y ahora esa experiencia llegará a uno de los grandes escenarios de la música latina. Los HEAT Latin Music Awards celebrarán por primera vez su gala en México y lo harán Al Estilo Jalisco, llevando la identidad, cultura y esencia del estado a una celebración que reúne a grandes figuras de la industria.

La edición 2026 de los premios se realizará el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, en lo que representa la primera llegada de los HEAT al país después de 12 años de realizarse en otros destinos.

La elección de la entidad no es casualidad. Para Diana Montes, directora de los Premios HEAT, la experiencia que dejó el Mundial en el estado fue muestra de la capacidad de Jalisco para recibir al mundo, generar experiencias y convertir un gran evento internacional en una verdadera celebración.

La Semana HEAT reunirá a grandes exponentes de la música latina en Jalisco. ı Foto: Facebook Premios HEAT

El resultado será una edición completamente distinta: HEAT Latin Music Awards Al Estilo Jalisco, una celebración que incorporará elementos de la cultura jalisciense y que pondrá bajo los reflectores la música, gastronomía, tradiciones y hospitalidad que distinguen a la región.

La propia directora de los premios ha reconocido el vínculo entre el estado y la música latina. “Jalisco nos abrazó”, expresó Montes durante la presentación del evento, al destacar también que la entidad es una tierra que ha dado grandes artistas y que cuenta con una identidad musical que ha trascendido fronteras.

Y es precisamente esa identidad la que ahora se convertirá en parte de la experiencia HEAT.

Elementos de la cultura, música y gastronomía jalisciense vestirían la gala internacional. ı Foto: FB Premios HEAT

La celebración no se limitará a una noche de galardones. La Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre, con actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta, para cerrar con la gran gala en este último destino.

Con esta llegada, Jalisco vuelve a colocarse en el centro de grandes acontecimientos internacionales. Después de recibir al mundo durante la competencia deportiva y demostrar su capacidad para generar una experiencia que trascendió los partidos, ahora el estado será escenario de una de las celebraciones más importantes de la música latina.

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