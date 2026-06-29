Pablo Lemus asegura que Jalisco es la mejor sede del Mundial 2026.

Jalisco se perfila como la sede más destacada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según afirmó el gobernador Pablo Lemus Navarro. El mandatario jalisciense subraya que la entidad demuestra su capacidad para recibir eventos de talla global, gracias a su vibrante oferta cultural, la seguridad garantizada y, sobre todo, la inigualable calidez de su gente.

Esta proyección busca consolidar al estado como un referente internacional, generando orgullo y beneficios para sus habitantes.

La confianza del gobernador se basa en la experiencia de eventos previos que han puesto a prueba la infraestructura y hospitalidad de Jalisco.

Durante periodos de intensa actividad turística y cultural, Jalisco ha recibido a miles de aficionados de diversas nacionalidades, incluyendo seguidores de Corea del Sur, Colombia y España, quienes protagonizaron memorables celebraciones en puntos emblemáticos como la Glorieta de La Minerva.

“Lo digo sin la menor duda: fuimos la mejor sede y nuestra gente se ganó el corazón del mundo entero”, expresó Lemus, refiriéndose a la capacidad demostrada por el estado para albergar grandes concentraciones y eventos con éxito.

Jalisco ha sido, sin lugar a dudas, la mejor sede del Mundial 2026.



Estos extraordinarios días han sido posibles gracias a ti; porque demostraste la hospitalidad que caracteriza a las y los jaliscienses y nos convirtieron en el corazón del Mundial.



Muchas gracias a todas y… pic.twitter.com/1AmuZ1mLDh — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 30, 2026

Pablo Lemus destaca agenda cultural en Jalisco

La agenda cultural que acompañó estas demostraciones de capacidad fue un pilar fundamental. Conciertos y actividades en espacios públicos congregaron a más de 700 mil personas, destacando presentaciones de artistas de renombre como Maná, Alejandro Fernández junto a sus hijos Alex y Camila, Julión Álvarez y Alfredo Olivas .

Incluso el tenor español Plácido Domingo regresó a Guadalajara, mientras que Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes animaron Puerto Vallarta, mostrando la diversidad de la oferta jalisciense.

Un momento clave que reafirmó el estatus internacional de Jalisco fue la visita del Rey Felipe VI de España a Guadalajara, donde recibió una bienvenida “al estilo Jalisco”, subrayando la capacidad del estado para albergar a personalidades de alto perfil.

La seguridad fue un factor crucial en el éxito de estos eventos. El gobernador Lemus enfatizó que todas las actividades se desarrollaron con “saldo blanco”, un logro atribuido al trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y a la participación cívica.

Aunque las demostraciones de capacidad concluyeron, la pasión por el fútbol se mantiene viva en Jalisco a través del FIFA Fan Fest y las sedes de Vibra Jalisco, distribuidas en el Área Metropolitana de Guadalajara y en los Pueblos Mágicos, permitiendo a los aficionados seguir disfrutando del espíritu deportivo.

Este posicionamiento estratégico deja un legado invaluable para Jalisco, al consolidarlo ante los ojos del mundo como un destino plenamente capaz de organizar y ejecutar eventos de talla internacional. La experiencia acumulada y la infraestructura desarrollada son activos clave para el futuro.

Piden mantener la unidad

El gobernador Lemus hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la unidad y el orgullo que se vivieron durante estos periodos de gran actividad. “Este Mundial nos ha permitido demostrar lo que Jalisco puede ofrecer internacionalmente y nos demostró que trabajando en equipo somos los mejores”, afirmó.

Concluyó invitando a los jaliscienses a seguir con esa pasión y colaboración para alcanzar nuevas metas, reafirmando el compromiso de “demostrarle al mundo lo que es trabajar y vivir al estilo Jalisco”.

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JVR