El universo de Yellowstone continúa expandiéndose con Marshals, una producción que traslada a algunos de sus personajes más icónicos a una vertiginosa lucha contra el crimen en las zonas más agrestes de Montana.

Esta entrega combina la crudeza de los dramas de frontera con la intensidad de la acción policial, adentrándose en las secuelas emocionales de sus protagonistas mientras enfrentan una intrincada red de conspiraciones locales.

Marshals sigue a Kayce Dutton (Luke Grimes) tras el dramático desenlace de la serie principal Yellowstone. Con el rancho familiar desmantelado y tras sufrir trágicas pérdidas personales, Kayce intenta llevar una vida tranquila en Montana junto a su hijo Tate.

Sin embargo, su retiro dura poco cuando Pete “Cal” Calvin (Logan Marshall-Green), su antiguo líder de escuadrón en los U.S. Navy SEALs, lo recluta para unirse a una unidad especial de los U.S. Marshals encargada de llevar justicia federal a la región.

¿Cuándo sale en Paramount+ la serie Marshals temporada 2?

La primera entrega cerró destapando una compleja conspiración ligada a crímenes en la reserva indígena y atentados dirigidos a líderes locales.

Aunque lograron neutralizar la amenaza inmediata, el equipo descubrió que las redes criminales que operan en Montana eran mucho más profundas de lo que anticipaban, dejando expuesta la vulnerabilidad de la comunidad.

La nueva temporada cuenta con un pedido de entre 18 y 20 episodios y se estrena el 4 de octubre de 2026 en Estados Unidos a través de CBS y Paramount+, y en plataformas internacionales como SkyShowtime España llegará pocos días después, el 9 de octubre de 2026.

La trama abordará las secuelas del conflicto en la reserva, profundizará en las crecientes tensiones entre las autoridades federales y la policía tribal, e integrará personajes conocidos del universo Yellowstone, como la llegada de Jimmy Hurdstrom (Jefferson White).

Jefferson White is returning as his "Yellowstone" character Jimmy Hurdstrom on “Marshals” Season 2 at CBS.



“I’m thrilled to dive into the world of ‘Marshals’ and continue exploring the American West,” White said in a statement. “The cast and crew are stacked full of my… pic.twitter.com/bUA3IOYb1Z — Variety (@Variety) September 16, 2026

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