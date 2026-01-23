Lanzan primer adelanto de ‘La emperatriz divorciada’, drama coreano de Disney+ | VIDEO

Uno de los dramas coreanos más esperados entre los fans del género de romance es La emperatriz divorciada, inspirado en el webtoon homónimo. Ahora, se ha revelado un primer adelanto del k-drama que promete ser uno de los más vistos del año.

Disney+ reveló su parrilla de dramas coreanos para el 2026 se mostraron una imágenes breves donde podemos ver a los protagonistas de la serie. Si bien el adelanto es de apenas cinco segundos, la estética ha generado emoción al respetar la de la novela original.

¿De qué trata La emperatriz divorciada?

Basada en el webtoon con más de 2.6 mil millones de vista, La emperatriz divorciada sigue la historia de Navier, una emperatriz perfecta que es traicionada por su esposo Shoviesu y debe enfrentar Rashta, una misteriosa rival que parece haber aparecido de la nada para quitarle todo, incluyendo su corona.

Decidida a tomar las riendas de su destino, Navier deja de lado los sentimientos y se casa con el enigmático príncipe del reino vecino, Heinrey. La novela se encuentra disponible en el sitio ‘Webtoons’ y hasta el momento cuenta con cuatro temporadas de 243 episodios.

Una de las grandes inquietudes de la audiencia era si la serie tomaría inspiración en la realeza occidental o, como ha ocurrido en el pasado con otros proyectos adaptados, la historia ocurriría en Corea durante el periodo Joseon. La revelación del avance alivió las dudas del público al respecto.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta en la que podremos ver el drama en e servicio de streaming, aunque sí se mencionó que el proyecto llegaría entre julio y diciembre del 2026.

Reparto de La emperatriz divorciada

La protagonista será interpretada por Shin Min A, una actriz y modelo surcoreana de 41 años de edad veterana que ha formado parte de algunos de los dramas más exitosos de la industria, Desde ‘El amor es como el Cha cha cha’, ‘Oh my Venus’, entre muchos otros.

Te compartimos el elenco principal del drama coreano que adapta ‘La emperatriz divorciada’ para el streaming: