¿Qué provocó la falla en los bancos en Estados Unidos?

Este lunes los clientes de varias instituciones bancarias estadounidenses reportaron que sus servicios se vieron interrumpidos de manera repentina, lo que provocó diversas quejas.

Diversos clientes de instituciones bancarias en Estados Unidos informaron que tenían problemas para poder acceder a los servicios en línea de su banca, y durante el transcurso del día estos reportes comenzaron a incrementar.

Entre los bancos que presentaron fallos este lunes se encuentran Bank of America, Capital One, Chase Bank, JPMorgan Chase, Truist, US Bank, y Wells Fargo; además, también se reportaron fallas en aplicaciones como Zelle.

Los problemas reportados a nivel nacional entre los usuarios estadounidenses se encuentran el acceso a las aplicaciones, transacciones en línea, retiro de fondos, y pagos por medio de aplicaciones como Zelle.

Este problema que se presentó en distintos bancos también escaló a las sucursales físicas, pues los clientes han declarado que incluso transacciones como depositar cheques se habían visto interrumpidas por la caída del sistema.

Customers at Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank and other major financial institutions reported service outages on Monday. Other banks saw a spike in customer complaints about difficulty accessing their accounts. https://t.co/QpuRw7FaeW pic.twitter.com/5WnlSs2ssr — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 16, 2026

¿Qué provocó la falla en los bancos?

Por medio de una breve publicación en redes sociales, Chase Bank informó que tuvieron un problema temporal que estaba directamente relacionado con un fallo de software en sus sistemas de hardware locales, asegurando que no existían indicios de un posible incidente cibernético.

“La atención a algunos clientes está tardando más de lo habitual. En los casos en que participamos en transacciones con otros bancos, estos podrían haberse visto afectados, pero no se trata de un problema sistémico” precisaron.

Adicionalmente, aseveraron que sus clientes continuaban teniendo acceso a sus cuentas y fondos, y que se encontraban realizando las diligencias correspondientes para poder resolverlo en el transcurso del día.

JPMorganChase has experienced a temporary issue related to a software bug in on-premise hardware systems – there is no evidence this is cyber-related. It is taking longer than usual to service some customers.



Where we were party to a transaction involving other banks, those… — Chase (@Chase) November 16, 2026

Hasta el momento los reportes emitidos por los usuarios han alcanzado hasta más de 5 mil informes durante todo el día, mientras que Zelle aseguró a medios estadounidenses que funcionaban correctamente, pero debido a los problemas que experimentan otros bancos se podría presentar un retraso en las transacciones.

Pese a que Zelle aseguró que se encuentran funcionando con regularidad, se han emitido recomendaciones a los usuarios para optar por utilizar otras formas de pago, así como esperar a que se reestablezca el servicio bancario.

JUST IN - Chase, Bank of America, Wells Fargo, J.P. Morgan and U.S. Bank are all reportedly experiencing major outages, with Downdetector showing a spike in user-reported problems. pic.twitter.com/wAogDl3sWK — Disclose.tv (@disclosetv) November 16, 2026

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