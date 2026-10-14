Aldo de Nigris hace polémico comentario sobre las mujeres y lo tunden | VIDEO

Aldo de Nigris hace polémico comentario sobre mujeres y lo tunden

Aldo de Nigris encendió la polémica después de que un clip de su podcast Más allá del Fierro se hiciera viral por sus declaraciones sobre las mujeres, así como la reacción que tuvo su invitado al responderle de manera contundente.

“No puedes pedir algo que tú no das”

Fue durante el podcast que el ex futbolista habló sobre lo que buscan los hombres de las mujeres con las que quieren una relación seria, al asegurar que prefieren a las que han tenido menos experiencias en su intimidad.

“Los hombres cuando buscan a una mujer es diferente, no quieren a la experimentada, quieren una que tenga poco historial”, dice Aldo de Nigris durante la conversación con el conferencista Jorge Lozano.

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Entonces, Lozano replicó: “No puedes pedir algo que tú no das, carnal. Entonces tu estás más manoseado que las uvas del Walmart, brother. Estás como teclado público”, dijo sobre la incoherencia en buscar a una persona con ciertas características sin reciprocidad.

“No debería ser así. Deberíamos de poder ver al ser humano por lo que es en este momento”, agregó sobre la importancia de no juzgar a las personas por su pasado.

Los ex chicos reality q no se pasen, le vimos hasta lo más íntimo, sabemos como son pero ya wey xq van de niño lino?

Y si así piensa realmente puto machirulo del orto el Aldo de Nigris. pic.twitter.com/ywn14l7hvl — Ko 🇦🇷🤙 (@Milamillaz) October 14, 2026

Cabe mencionar que algunos internautas aseguran que el video está sacado de contexto y que en realidad, el ganador de La Casa de los Famosos México solo estaba preguntando por qué pensaban algunos hombres de ese modo.

Sin embargo, otros dijeron que es un pensamiento conservador que sí podría formar parte de las ideas del influencer, pese a las críticas. Algunos comentarios por las declaraciones de Aldo de Nigris fueron las siguientes:

“Es machista full, él es un personaje”.

“Se les dijo que el era así, pero cuando estaba en la casa lo endiosaron”.

“Ese don solo quiere quedar bien porque si dice la verdad lo funan y se le acaba el negocio”.

“¿No entiendo por qué la inseguridad? Todos tenemos un pasado, ¿por qué causa tanto conflicto?”

“Ni siquiera es un comentario de Aldo, él preguntó por qué los hombres es lo que buscan en general”.

“Mentalidad de Monterrey y Jorge Lozano el que más o menos es un ser decente”.

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