VIDEO de la polémica de Kelly Clarkson por tienda donde asegura que la discriminaron

VIDEO de la polémica de Kelly Clarkson por tienda donde no la atendieron

Kelly Clarkson se encuentra en medio de la polémica, después de que hace un par de días, en sus redes sociales denunciara a una tienda por supuestamente haberla juzgado y negado su servicio.

“Literalmente me miraron como si no pudiera pagarlo”, acusó, “Eres un idiota y acabas de perder una venta enorme. Pero todos deberían ir a ver Art of Play en Brooklyn si disfrutan que los traten como al personaje de Julia Roberts en Pretty Woman”, sentenció.

Just drove all the way to Brooklyn to check out this store I thought looked really rad and had a few things in mind to buy and literally was looked at as if I couldn’t afford it and was told he could find something comparable for me. Wow, dude. You’re an idiot and just lost a… — Kelly Clarkson (@kellyclarkson) October 10, 2026

Posteriormente, la tienda respondió y se dio a conocer que el producto por el que ella había preguntado supuestamente no estaba a la venta. “Claro, no estaba en venta. Esa es la narrativa con la que va a ir Art of Play”, señaló Kelly Clarkson.

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“Así que toda la conversación que tuvimos cuando te pregunté si estaba en venta mientras señalaba la etiqueta de precio colgada en la pared con el título Singing Bird no ocurrió, mientras me mirabas de arriba abajo diciendo en un tono condescendiente “sí, está en venta pero cuesta 15.000 dólares, así que si quieres que te busque algo comparable, puedo hacerlo”. Todo eso nunca pasó y ahora no está en venta", señaló.

Por su parte, el copropietario de Art of Play, Adam Rubin habló con USA Today y aseguró que la famosa puso al negocio y a los participantes del mismo “en peligro”, mientras que ella aseguró que apoyaba a los negocios pequeños.

El video de Kelly Clarkson en la tienda

Ahora, en redes sociales circula el video de la cámara de seguridad del recinto del día en que ocurrió el incidente. Ella aparece vestida con una gorra gris y una playera amarilla mirando los estantes. Después, conversa con una persona y tras dar vueltas por el recinto, posteriormente abandona el lugar.

The @kellyclarkson tapes are OUT! And guess what? The footage shows NO evidence of her being disparaged. What it DOES show is her looking at the bird, staff assisting otherS, and Kelly having an outburst as she leaves - and other customers clearly uncomfortable by her conduct. pic.twitter.com/mMKlaET3ti — fAIkout (@fAIkout) October 14, 2026

No hay audio en el video, por lo que no se sabe exactamente qué pasó o quién habría podido tener la razón en este caso, lo que dividió la opinión en redes sociales.

Tras esto, hay un video adicional que la muestra tomando su teléfono celular, lo que para muchos destaca su intención de señalar al lugar en redes socilales. Algunas reacciones por el video son las siguientes:

“Muestra a la mujer discutiendo la pieza y el empleado termina alejándose de ella. Dado que NO hay audio, parece que su versión es la correcta”.

“Puedes ver el momento en que ella señala la etiqueta del precio, ya sabes, para el pájaro que no está en venta”.

“Veo la manera en que es su lenguaje corporal. El apoyo casual y la sonrisa burlona. Puedo ver su rostro de sorpresa. Le creo”.

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