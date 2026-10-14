• Las corbatas de Sergio Mayer

Más atención que su participación en el reality show La Casa de los Famosos, nos comentan, está provocando en el ala más dura del morenismo una imagen captada ayer en la Cámara de Diputados en la que se aprecia a Sergio Mayer, ahora sin partido, colocándose una corbata azul, tras haberse quitado una guinda. Son testigos de la misma —por no decir que disfrutan alegremente del momento— Elías Lixa, coordinador de la bancada albiazul en San Lázaro —y quien lo proveyó de la prenda— además de varios legisladores de ese partido. Nos reportan que en las benditas redes la escena ha dividido a los usuarios: El de los morenistas duros, que señala una traición esperada y finalmente consumada y arremete contra quienes defendieron al exgaribaldi dentro del movimiento guinda —“¿dónde están los que desde la 4T tanto lo defendían y justificaban? Al fin es congruente con algo en su vida”, apuntan—. Del otro lado, hacen eco de lo que parece una dulce venganza del exbailarín, ante la zarandeada que le dieron en Morena —hasta que se fue— por ser él mismo. Uf.

• En honor a Pancho Garfias

En merecido reconocimiento a la trayectoria del periodista Francisco Garfias, quien falleció el pasado 11 de octubre, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó ante la Junta de Coordinación Política la propuesta de que el área de conferencias del Palacio Legislativo, hoy conocida como “chacalódromo”, lleve el nombre del columnista que se distinguió por su trabajo profesional. De esa manera se honrará a quien durante décadas diera puntual seguimiento al quehacer legislativo y parlamentario, además de contribuir en la formación de jóvenes que abrazaron el oficio de informar. Será el 20 de octubre cuando se celebre un homenaje póstumo a Pancho y se devele una placa en su honor. Es de celebrarse que el legislador morenista hiciera la propuesta que implica un reconocimiento al trabajo individual de Garfias, pero también un mensaje de que el periodismo crítico es fundamental para la sociedad.

• Yasmín Esquivel y la UNAM

Y fue la ministra Yasmín Esquivel quien salió en defensa de la autonomía universitaria para que no se sancione con multas (e inclusive arresto) al rector y demás autoridades de la UNAM por no hacer cumplir —aún— en sus facultades de nivel licenciatura los lineamientos contra la comida chatarra. Refirió que de acuerdo con la Constitución las autoridades universitarias son las únicas que pueden darse a sí mismas reglas y normas para la comunidad de alumnos, profesores y trabajadores. Esquivel, nos hacen ver, dejó claro que la UNAM ya tiene sus propios lineamientos de acuerdo con el grado que cursan sus alumnos, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Universitaria, en la que, por cierto, también se difundieron las disposiciones y guías técnicas aplicables en planteles a los que acuden menores de edad. La ministra destacó la importancia de respetar las formas de gestión de las que gozan algunas de nuestras instituciones universitarias, pero también del libre desarrollo de la personalidad de sus alumnos adultos. Ahí el dato.

• Atizapán fortalece finanzas

Con la novedad de que la agencia internacional Fitch Ratings acaba de elevar la calificación crediticia del municipio de Atizapán de Zaragoza, al pasarla de ‘AA-(mex)’ a ‘AA(mex)’, y asignarle, además, una perspectiva estable. Se trata de un dato relevante que reconoce la solidez financiera de la demarcación mexiquense gobernada por Pedro Rodríguez Villegas. Nos cuentan que la decisión de la calificadora se sustenta en al menos tres variables a considerar: el crecimiento de los ingresos, una sólida posición de liquidez y el manejo responsable de la deuda. Entre los indicadores que dan cuenta de lo anterior destacan el aumento real de 7.6% en los ingresos municipales durante 2025 y un margen operativo promedio de 17% en los últimos cinco años, superior a la mediana de 12% de los municipios evaluados por la misma firma. Un reconocimiento a la disciplina presupuestal y a la gestión responsable de los recursos públicos.

• Denuncias calientan escenario preelectoral

Y se acaba de conocer que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, obtuvo un fallo favorable en el litigio que por la vía civil —porque también hay uno electoral y otro penal—, tiene abierto contra quien fuera su rival en las elecciones pasadas, el exalcalde de Campeche capital, Eliseo Fernández. El resolutivo, que ya fue impugnado, establecía que el emecista tendría que pagar a la mandataria morenista un millón de pesos por daño moral, a causa de expresiones que hizo contra Layda y que ésta calificó en sus denuncias como denigrantes y misóginas. Es sabido que Fernández Montufar es uno de los perfiles que suenan para correr de nuevo por la gubernatura de la entidad el año entrante. Pero también que la serie de denuncias que siguen en juzgados podrían tener algún tipo de afectación en sus aspiraciones. Por lo pronto, en Movimiento Ciudadano han acusado que las decisiones legales que se acaban de conocer son parte de una estrategia de persecución de Layda, que prevén continúen hasta el inicio formal de las campañas el año entrante. Pendientes.

• Un lobo contra la información

Donde, nos hacen ver, conviene poner lupa y no quitarla es en el predictamen que impulsa el diputado morenista Víctor Hugo Lobo, quien anda muy creativo con su propuesta para renovar las reglas de impugnación electoral. Entre sus planteamientos está presumir “cobertura informativa indebida” cuando los espacios noticiosos “constituyan publicidad reiterada y sistemática para influir en el voto”, con posibles consecuencias sobre la validez de una elección. ¡Caray! El detalle que merece atención, nos comentan, es cómo se trazará esa frontera. Al tratarse de la libertad de expresión y del derecho a la información, el legislador tendrá que explicar con extrema precisión cómo y quién distinguirá el ejercicio periodístico de la propaganda encubierta. Porque, habrá que recordarle, una cobertura rigurosa no necesariamente resulta cómoda para un candidato y seguir un escándalo también implica publicar reiteradamente sobre él. Dice Lobo también que el proyecto protege opiniones, entrevistas y análisis, pero tampoco ha despejado cómo operará esa salvaguarda. No vaya a ser que, a la hora de revisar una elección, alguien quiera sustituir el recuento de votos por el de notas incómodas. En fin.