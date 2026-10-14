Yasmín Esquivel y la UNAM

Y fue la ministra Yasmín Esquivel quien salió en defensa de la autonomía universitaria para que no se sancione con multas (e inclusive arresto) al rector y demás autoridades de la UNAM por no hacer cumplir —aún— en sus facultades de nivel licenciatura los lineamientos contra la comida chatarra. Refirió que de acuerdo con la Constitución las autoridades universitarias son las únicas que pueden darse a sí mismas reglas y normas para la comunidad de alumnos, profesores y trabajadores. Esquivel, nos hacen ver, dejó claro que la UNAM ya tiene sus propios lineamientos de acuerdo con el grado que cursan sus alumnos, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Universitaria, en la que, por cierto, también se difundieron las disposiciones y guías técnicas aplicables en planteles a los que acuden menores de edad. La ministra destacó la importancia de respetar las formas de gestión de las que gozan algunas de nuestras instituciones universitarias, pero también del libre desarrollo de la personalidad de sus alumnos adultos. Ahí el dato.