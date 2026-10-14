Atizapán fortalece finanzas

Con la novedad de que la agencia internacional Fitch Ratings acaba de elevar la calificación crediticia del municipio de Atizapán de Zaragoza, al pasarla de ‘AA-(mex)’ a ‘AA(mex)’, y asignarle, además, una perspectiva estable. Se trata de un dato relevante que reconoce la solidez financiera de la demarcación mexiquense gobernada por Pedro Rodríguez Villegas. Nos cuentan que la decisión de la calificadora se sustenta en al menos tres variables a considerar: el crecimiento de los ingresos, una sólida posición de liquidez y el manejo responsable de la deuda. Entre los indicadores que dan cuenta de lo anterior destacan el aumento real de 7.6% en los ingresos municipales durante 2025 y un margen operativo promedio de 17% en los últimos cinco años, superior a la mediana de 12% de los municipios evaluados por la misma firma. Un reconocimiento a la disciplina presupuestal y a la gestión responsable de los recursos públicos.