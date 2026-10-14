En honor a Pancho Garfias 

En merecido reconocimiento a la trayectoria del periodista Francisco Garfias, quien falleció el pasado 11 de octubre, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó ante la Junta de Coordinación Política la propuesta de que el área de conferencias del Palacio Legislativo, hoy conocida como “chacalódromo”, lleve el nombre del columnista que se distinguió por su trabajo profesional. De esa manera se honrará a quien durante décadas diera puntual seguimiento al quehacer legislativo y parlamentario, además de contribuir en la formación de jóvenes que abrazaron el oficio de informar. Será el 20 de octubre cuando se celebre un homenaje póstumo a Pancho y se devele una placa en su honor. Es de celebrarse que el legislador morenista hiciera la propuesta que implica un reconocimiento al trabajo individual de Garfias, pero también un mensaje de que el periodismo crítico es fundamental para la sociedad.