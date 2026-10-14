Naim Darrechi fue detenido al llegar al aeropuerto de Madrid, España, lo que sorprendió a sus seguidores, aunque fue celebrado por sus haters en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Derek Trejo informó sobre el arresto del influencer español y expresó su preocupación mientras intentaba comunicarse con su familia. Además, hizo una transmisión en TikTok para narrar cómo se enteró de la detención.

Video | Así informó Derek Trejo que Naim Darrechi fue detenido al llegar a aeropuerto de Madrid

Esta mañana en México se dio a conocer que Naim Darrechi fue arrestado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La noticia fue difundida por Derek Trejo, creador de contenido y amigo del español.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien”, expresó en una historia de Instagram.

ÚLTIMA HORA

🚨 El creador de contenido Derek Trejo dio a conocer la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de Madrid, España.

Aunque la información aún no se ha confirmado oficialmente ni se han dado a conocer los motivos, Derek anunció que dará más detalles tras hablar con… pic.twitter.com/TrOU2nYbYV — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 14, 2026

Poco después, Derek Trejo realizó una transmisión en vivo para narrar cómo vivió el momento en que detuvieron a Naim Darrechi. Entre lágrimas, el creador de contenido narró que llegó al aeropuerto de Madrid cerca de las 2:30 pm, donde se iba a encontrar con el mallorquín para trabajar en un proyecto.

El plan era trasladarse juntos hacia el hotel en el que se hospedarían. Trejo aseguró que esperó durante tres horas a Darrechi, pero el español no llegó al punto de encuentro.

“Ojalá todo fuera una broma. Yo pensé que era una broma, yo dije: ‘Este wey, no creo que me esté bromeando, ya llevo más de tres horas esperándolo aquí’”, recordó.

Fue entonces cuando personas que se encontraban en el aeropuerto le informaron que el influencer había sido detenido. “‘Sí, el chavo vestido de azul, se lo llevaron’”, aseguró que le comentó la gente.

Derek Trejo agregó que de inmediato se comunicó con el papá de Naim Darrechi, quien buscó asesoría legal para conocer la situación del creador de contenido. “Ya hablé con su familia y todo. Fue muy rápido todo, no entiendo muchas cosas”, expresó.

Además, dijo que tiene esperanza en que liberen pronto al mallorquín. Mientras tanto, las autoridades españolas aún no han emitido un comunicado aclarando lo sucedido.

El creador de contenido español ha sido detenido varias veces y, desde 2023, una jueza de Palma, España, dictó una orden de búsqueda y captura contra él al no presentarse en el juicio que tenía pendiente por enfrentar a varios policías y arremeter contra un agente durante una revisión en plena pandemia.

@team_huerfanos0 @Naimdarrechi @Derek Trejo😜 hoy más que nunca apoyemos mas a naim para cuando pase todo esto vea el apoyo tan grande que tiene ♬ sonido original - teamkaim

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