El influencer español Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según confirmó su amigo Derek Trejo, con quien viajó al país ibérico. La noticia se convirtió en tendencia en redes sociales de inmediato.

El hecho ocurrió días después de que abandonara México en medio de las acusaciones y acciones legales impulsadas por Cristina Romero, madre del creador de contenido conocido como Abelito, por presunta violencia sexual.

Detienen a Naim Darrechi en Madrid, tras denuncia de la mamá de Abelito; ¿por qué fue arrestado?

Naim Darrechi fue detenido en Madrid, España, hace unas horas. La noticia salió a la luz a través de las historias de Instagram de Derek Trejo, amigo cercano del influencer, quien aseguró que el mallorquín fue detenido mientras se encontraba en el aeropuerto.

Según relató Trejo, perdió contacto con Darrechi durante varios minutos y después recibió información sobre su arresto, por lo que intentó comunicarse con los familiares del español para conocer más detalles de la situación.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien”, expresó Derek Trejo en sus redes sociales bastante afectado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las razones de la detención ni los posibles cargos que enfrentarían a Naim Darrechi, aunque era de conocimiento público que el gobierno español había emitido una orden de aprehensión en su contra desde hace un par de años.

ÚLTIMA HORA

🚨 El creador de contenido Derek Trejo dio a conocer la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de Madrid, España.

Aunque la información aún no se ha confirmado oficialmente ni se han dado a conocer los motivos, Derek anunció que dará más detalles tras hablar con… pic.twitter.com/TrOU2nYbYV — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 14, 2026

Previo al arresto, Naim había compartido en sus historias de Instagram que sus seguidores elegirían a qué ciudad viajaría, seguido de un video en el que se le ve a bordo de un avión.

Naim Darrechi compartió historias en Instagram previo a su detención en Madrid, España ı Foto: Captura de pantalla IG naimdarrechitv

El arresto del español ocurre después de que Cristina Romero, mamá de Abelito, anunciara acciones legales contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y el creador de contenido conocido como Suavecito por presunta violencia sexual, luego de la fiesta de cumpleaños del exparticipante de La Casa de los Famosos México 2025, el pasado 27 de septiembre.

Te puede interesar: