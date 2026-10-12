Presentan el Ferial de Calaveras por Primera vez en España

El Ferial de Calaveras “Entre calaveras y canciones” se presentó por primera vez en la Comunidad de Madrid, España, en el escenario Teatros del Canal, para acercar al público una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos.

Este espectáculo multidisciplinario combina danza, música, teatro físico y elementos visuales para celebrar la identidad, la memoria y la vida a través de una puesta en escena llena de simbolismo.

Inspirado en el universo gráfico del célebre grabador aguascalentense José Guadalupe Posada, el montaje reúne canciones, imágenes y coreografías que forman parte de la memoria colectiva mexicana, en una ofrenda escénica que conecta nuestras raíces con nuevos públicos y lleva la riqueza cultural de Aguascalientes más allá de sus fronteras.

Te puede interesar:

- Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400

- CSP entrega plantel: “Cierra educación puerta a violencia”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR