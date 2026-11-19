Nick Bosa (97) con jugadores de los 49ers en un partido de la NFL

La afición mexicana es conocida por ser entregada en todos los eventos deportivos y en los juegos de la NFL no es la excepción, pues durante todo el partido se escuchan gritos y porras, situación que muchos pueden destacar, pero que Nick Bosa criticó.

Antes del juego de la NFL en Ciudad de México este domingo entre los Minnesota Vikings y los San Francisco, el ala defensiva de los 49ers pidió a los aficionados que aprendan en qué momentos del juego hacer ruido, porque se la pasan en todo momento gritando.

A algún fan de 49’ers mexicano le ofendió esto? O les dio igual? https://t.co/UlTARIj0eN — Rafa Torres (@Patottas) November 19, 2026

“Creo que necesitamos que se les dé algo de información a los aficionados para que sepan cuándo animar, porque animan todo el tiempo, pero si podemos enseñarles, sin ofender, si pueden animar cuando está la defensa sería genial”, dijo Bosa.

Los comentarios del defensive end generaron polémica en redes sociales, pues aficionados estallaron al enterarse de estas declaraciones. “Es molesto. Demostrar su ignorancia hacia un país que sabe y le ha dado tanto a la NFL a las puertas del partido”, escribió un usuario en X.

Sin embargo, hubo otro grupo de aficionados que coincidieron con sus palabras, pues en la NFL la afición local no apoya todo el juego. Durante las posesiones ofensivas guardan silencio para permitir una mejor comunicación del mariscal de campo y de la línea. Mientras que el ruido se guarda para la defensiva, para apoyar a los jugadores y complicarle las cosas al rival.

Nick Bosa habla sobre su campaña en la NFL

Nick Bosa es uno de los jugadores más reconocidos de los 49ers, pero esta campaña no está siendo la mejor y él mismo lo reconoce, aunque no se fija tanto en las estadísticas. En su último partido tan solo tuvo un golpe al mariscal de campo.

“En el pasado, cuando era más joven, me afectaba mucho más el tema estrictamente estadístico. Ahora me enfoco en apoyar a mis compañeros. Si siento que estoy jugando bien, las estadísticas no me importan demasiado”, declaró Bosa en conferencia de prensa.

Las lesiones han afectado al defensivo. De hecho en la temporada 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de la acción. Cuando se recuperó tuvo una molestia en la pantorrilla y salió de la lista de lesionados antes de la Semana 10 de la campaña en curso.

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