El crecimiento del deporte femenil exige construir alianzas estratégicas con los hombres, fortalecer el respeto propio y avanzar con preparación y honestidad hacia la igualdad, la equidad y la inclusión, afirmó María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Durante su intervención en el panel “Hecho en México” del Women in Sports Summit con motivo NFL 2026 Mexico City Game, subrayó que el ecosistema deportivo está integrado tanto por mujeres como por hombres y ante esta conjugación se deben consolidar alianzas que permitan seguir impulsando a las mujeres, crecer de manera conjunta y acortar las brechas.

Nuestra presidenta, María José Alcalá Izguerra, participó en el panel “Hecho en México” del Women in Sports Summit, organizado por NFL México, donde destacó la importancia de seguir abriendo espacios para las mujeres dentro y fuera de las canchas. 💜 Durante su intervención,… pic.twitter.com/T7dxXLrayB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 19, 2026

Alcalá Izguerra destacó que las mujeres ya ganaron un espacio fundamental al ser mucho más visibles y lograr que su voz sea escuchada, convirtiéndose incluso en una voz disruptiva cuando se sostiene con argumentos claros.

Marijosé Alcalá habla de la brecha entre el deporte femenil y el varonil

Asimismo, puntualizó que cerrar esta brecha pasa también por el respeto hacia una misma, por valorarse y quererse para no quebrarse fácilmente en el camino.

Al abordar su propia experiencia como mujer, señaló, que vive una etapa primordial, un antes y un después, en la que las mujeres se han fortalecido día a día mediante el trabajo, la dedicación, la constancia y, sobre todo, la pasión por aquello que aman.

Aunque reconoció que persiste una brecha entre el deporte femenil y el varonil, celebró que hoy se cuenta con mayores herramientas, conocimientos y preparación para avanzar hacia la igualdad, la equidad y la inclusión dentro del deporte femenino.

Marijosé Alcalá invita a las mujeres a sumarse al empoderamiento

Finalmente, Marijosé Alcalá hizo un llamado a que todas las mujeres —las que caminan a la par y las nuevas generaciones— se sumen a este empoderamiento y a este esfuerzo desde la honestidad consigo mismas, conociéndose a fondo para saber dónde están y hacia dónde van.

Este domingo 22 de noviembre, la capital del país volverá a vivir una nueva experiencia en un partido de temporada regular de la NFL en México entre los 49ers de San Francisco y los Vikingos de Minnesota en el Estadio Azteca.

EVG