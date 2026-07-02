Inglaterra aún no pisa México para enfrentar al Tricolor pero su entrenador ya comenzó a poner excusas (VIDEO)

Thomas Tuchel llevó a Inglaterra hasta los octavos de final del Mundial 2026, pero si quieren pasar a la siguiente fase, deberán visitar el Estadio Azteca y vencer a México para lograr su boleto. El estratega de los Tres Leones dijo que la altura les puede afectar.

“Es tal vez uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que puedes tener, jugar contra México en el Azteca, y habrá muchos obstáculos esperándonos, sin mencionar que la altura será, por supuesto, una gran desventaja porque no podemos adaptarnos físicamente a ella y en cuatro días es simplemente imposible, así que la altitud es solo una gran ventaja que México tendrá”, expresó Thomas Tuchel.

Inglaterra vuelve a enfrentar a México en un Mundial tras 60 años

El México vs Inglaterra es una rivalidad con pocos episodios en Mundiales, pues en la edición del 2026 será la segunda vez que estas dos escuadras se enfrenen en busca de un boleto para los cuartos de final del torneo internacional.

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En aquel torneo los Tres Leones se llevaron la victoria por marcador de 2-0 en la fase de grupos, los goles fueron por parte de Bobby Charlton y Roger Hunt. Este año el encuentro es más parejo y con la ilusión del Tricolor de llegar a cuartos de final.

México tendrá la localía y al público de su lado, así que tienen que ocupar estos dos factores para vencer a Inglaterra en los octavos de final y buscar el histórico pase a los cuartos de final del certamen.

DCO