¿Adiós a Los Ángeles 2018? Suspenden a arquera mexicana Mariana Bernal por dopaje y pierde oro histórico

El caso aún puede ser apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque por ahora la suspensión deja a la arquera fuera de toda competencia oficial.

Mariana Bernal, integrante de la selección mexicana de tiro con arco compuesto, recibió un duro golpe en su carrera deportiva luego de que la Agencia Internacional de Controles (ITA) anunciara una suspensión de tres años por una infracción a las normas antidopaje, sanción que prácticamente la deja sin posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La arquera de 23 años dio positivo por nandrolona, una sustancia prohibida, en un control realizado fuera de competencia el 29 de septiembre de 2025. La suspensión estará vigente del 22 de diciembre de 2025 al 21 de diciembre de 2028, por lo que no podrá participar en competencias oficiales durante ese periodo.

Como parte del castigo, también fueron anulados todos los resultados individuales obtenidos por Bernal desde la fecha en que fue tomada la muestra hasta el inicio de su suspensión provisional.

Perderá su oro en la Copa del Mundo

La consecuencia más importante es la pérdida de la medalla de oro conquistada en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, disputada en Nanjing, China, en octubre de 2025, donde derrotó en la final a Andrea Becerra. Ese triunfo había representado un hecho histórico al convertirse en la primera arquera mexicana en ganar una Final de la Copa del Mundo desde la creación del circuito en 2006.

Sin embargo, la sanción no afecta el título mundial por equipos obtenido semanas antes en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, donde Mariana Bernal conquistó la medalla de oro junto a Maya Becerra y Adriana Castillo, ya que ese resultado fue conseguido antes de la fecha en la que se tomó la muestra antidopaje.

¿Por qué la sanción fue de tres años?

La ITA explicó que la sanción original era de cuatro años, pero fue reducida a tres debido a que la arquera admitió la infracción, aceptó el resultado del análisis y las consecuencias establecidas por el reglamento antidopaje de World Archery.

Al aceptar la resolución, el caso pudo cerrarse mediante un acuerdo entre ambas partes, aunque la decisión todavía puede ser apelada ante la Sala de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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