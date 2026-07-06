Romelu Lukaku se burla de Donald Trump tras marcarle gol a Estados Unidos (VIDEO)

Romelu Lukaku metió el último tanto de Bélgica en el partido ante Estados Unidos y el delantero belga le hizo algunos gestos a la afición para después burlarse de Donald Trump, realizando el famoso baile del presidente de EU, llevándose las miradas de algunos aficionados.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica estuvo lleno de polémica por el tema de Folarin Balogun, quien fue expulsado en el partido pasado y una llamada de la FIFA levantó el castigo al delantero estadounidense para participar en el compromiso de octavos de final.

Rapaz! O Lukaku fez o 4º gol em cima dos EUA e comemorou imitando a dancinha do Trump. Debochou na cara do Laranjão 🤣 pic.twitter.com/m150isRRC1 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) July 7, 2026

Bélgica humilló a Estados Unidos en los octavos de final

Bélgica llegó a su partido de octavos de final como la víctima de Estados Unidos por cómo venía jugando la escuadra norteamericana; sin embargo, los europeos impusieron su jerarquía durante el partido para humillar a los anfitriones.

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Cuando el partido se encontraba 3-1 con escasos minutos por jugar, apareció Romelu Lukaku dentro del área para definir al segundo poste de Matt Turner y silenciar por completo el Estadio Seattle; solo la afición belga que se dio cita celebró el tanto del ariete de 33 años.

Con este resultado, los tres anfitriones del Mundial 2026 quedaron fuera de la competencia en los octavos de final. México cayó a manos de Inglaterra, Canadá sucumbió frente a Marruecos y, por último, Estados Unidos se despidió después de perder ante Bélgica.

Romelu Lukaku metió el último gol de Bélgica para humillar a Estados Unidos y miren cómo lo festeja para burlarse la trampa de Donald Trump.



Es un crack JAJAJAJAJA. pic.twitter.com/ug6Uln8onF — Roberto Haz (@tudimebeto) July 7, 2026

¿Contra quien se medirá Bélgica en los cuartos de final?

Después de su victoria ante Estados Unidos, Bélgica ya se prepara para afrontar su compromiso de cuartos de final en el Mundial 2026 y será ante una de las escuadras favoritas del certamen y que no se enfrentan desde hace 10 años.

El cuadro de Rudi Garcia se medirá a España en los cuartos de final en busca de meterse a las semifinales del torneo del orbe. Será un compromiso ríspido en el mediocampo, pero que los Diablos Rojos tienen oportunidades de ganar frente a La Roja.

La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras en un Mundial fue en Italia 1990 cuando se midieron en la fase de grupos, compromiso que terminó ganando el cuadro español por marcador de 2-1.

DCO