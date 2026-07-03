España gana primera eliminatoria en 16 años

Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, España, una candidata al título, consiguió su boleto a los octavos de final después de imponerse 3-0 a su similar de Austria en el encuentro desarrollado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California; escenario en el que ganó su primer duelo en rondas de eliminación desde que venció 1-0 a Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010.

La Roja logró su tercera victoria en la justa tras golear al cuadro austriaco, que tampoco pudo batir la meta defendida por Unai Simón. Solamente él y el mexicano Raúl Rangel no han recibido gol en lo que va del certamen que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

El Dato: Pedro Porro jugó su primer duelo como seleccionado español el 28 de marzo de 2021, en el triunfo de 2-1 sobre Georgia.

España se quedó fuera en fase de grupos en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 sucumbió en octavos de final frente a Rusia y Marruecos, de manera respectiva.

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Mikel Oyarzabal puso al frente a España en el primer tiempo, luego de que al minuto 36 definió solo en el área tras un pase raso de Marc Cucurella.

Pedro Porro le dio tranquilidad a los dirigidos por Luis de la Fuente al marcar el 2-0 al minuto 66 con un remate de cabeza, tras un centro de Álex Baena, autor de la diana del 1-0 sobre Uruguay en Guadalajara, en el cierre de la fase de grupos.

29 goles lleva Mikel Oyarzabal con España

Mikel Oyarzabal consiguió su segunda anotación del partido sobre la recta final del mismo, cuando al 89′ recibió de nueva cuenta un pase de Marc Cucurella para dejar sin oportunidad al portero Alexander Schlager.

“Contento y feliz por la victoria y por el pase, vamos por más”, dijo Oyárzabal tras su segundo doblete del torneo. “El equipo ha dado estos años motivos para confiar y creer y en el día importante el equipo siempre compite”.

España atacó a mansalva. Lamine Yamal tuvo cuatro de los 10 remates a puerta de España y el astro recibió ovaciones ensordecedoras del público proespañol, entre ellos los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y la cantanta Rosalía, que llenó SoFi Stadium. La sensación de 18 años del Barcelona disputó su tramo más largo del torneo antes de salir a los 85 minutos, instantes después de que el defensor austríaco David Alaba desviara el potente disparo de Yamal sobre la línea de gol.

“Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Hemos hecho un gran partido. Hemos rozado la perfección, pero hay que seguir mejorando”, afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente. “Todo se puede mejorar porque cada partido que viene será muy complicado”.

El portero Alexander Schlager se prodigó con una media docena de intervenciones que evitaron un resultado más abultado en contra de Austria, que alcanzó la ronda de eliminación directa de su primer Mundial desde 1998 tras rescatar un empate agónico con un gol en el tiempo añadido ante Argelia. El equipo de Ralf Rangnick no gana un partido en estas instancias del Mundial desde 1954.

Tras una fase de grupos invicta que aun así no acalló las dudas sobre el potencial de añadir una segunda estrella, España confirmó que tiene las credenciales para pelear por el título por primera vez desde que lo ganó todo en Sudáfrica hace 16 años. La Roja perdió dos partidos de eliminación directa y quedó fuera en la fase de grupos en los últimas tres ediciones.

España acumula 35 partidos consecutivos sin perder desde marzo de 2023. La Roja ganó la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa 2024 en ese tramo, pero también perdió la final de la Liga de Naciones de 2025 por penales ante Portugal, su próximo rival en los octavos de final. Los lusos avanzaron tras derrotar a Croacia.