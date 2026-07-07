Magui Corceiro: De João Félix a Landon Norris, ¿Quién es su pareja actual?

Este 6 de julio Portugal y España disputaron el partido de octavos de final que terminó dándole el pase a cuartos de final a La Roja en este Mundial, y este encuentro reavivó la historia que existía entre Pedro Porro y João Félix.

Tras el triunfo frente a Portugal por el gol de Mikel Merino, ahora España jugará contra Bélgica el próximo 10 de julio en Estados Unidos para que se determine cuál de los dos países pasará a las semifinales en el torneo global.

En cuanto a Portugal, el partido del lunes fue el último en el que “El Bicho” participó, por lo que esta despedida que dejó un sabor amargo para la afición también fue un momento que pasará a la historia de CR7.

Fuera de la cancha, Pedro Porro y João Félix atravesaron una fuerte controversia hace cuatro años, pues en redes sociales se apuntaba una posible infidelidad por parte de la pareja del portugués con el Español.

En 2022 Magui Corceiro fue vista con Pedro Porro y captada en video, por lo que tanto la actriz como el futbolista salieron a desmentir los rumores y aseguraron que simplemente eran buenos amigos.

Pese a que Corceiro y João Félix continuaron siendo pareja después de la polémica que implicó al futbolista español, ambos terminaron definitivamente el vínculo sentimental a mediados del 2023.

QUIEN ES MAGUI CORCEIRO Y POR QUE HACE TAN BUENA PAREJA CO JOAO FELIX



Shippeo ya 😳 pic.twitter.com/URu02cvHnr — 𝔸𝕟𝕘𝕖𝕝𝕒 ☥ (@Angela__ms) November 12, 2019

¿Quién es el novio de Magui Corceiro?

Tras terminar su relación con João Félix, la actriz Magui Corceiro fue captada paseando con el piloto de la Fórmula 1 Lando Norris, y pese a que fueron vistos juntos en algunas ocasiones más, fue hasta septiembre del 2025 cuando confirmaron su relación.

De acuerdo con una entrevista que Lando Norris dio a la revista Vogue, él y Magui Corceiro comenzaron a estar en una relación a principios del 2025, pero su relación no fue tan durarera como la que la actriz había tenido con el futbolista.

❤️ Lando Norris y Magui Corceiro posan con el trofeo de Campeón del Mundo#F1 pic.twitter.com/TY7IdRbECl — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 12, 2025

En febrero del 2026 corrió un rumor en el que se aseguraba que Lando Norris y Magui Corceiro habían terminado su noviazgo; sin embargo, en abril ambos fueron captados en un partido del Arsenal.

Para finales de junio se confirmó que el noviazgo de Lando Norris y Magui Corceiro había terminado, por lo que actualmente la actriz portuguesa no tiene un noviazgo con alguna otra persona.

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