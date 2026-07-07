¿Quién es María Hurtado, la novia de Pedro Porro, de la Selección Española? FOTOS

La Selección de España continúa en el Mundial, pues obtuvo su pase a cuartos de final luego de vencer a Portugal con un marcador 1-0, y durante este torneo el lateral derecho Pedro Porro ha sido uno de los más mencionados.

Poco después del minuto 65, Pedro Porro anotó un gol durante el partido contra Austria de dieciseisavos de final, por lo que este junto a doblete de Mikel Oyarzabal le consiguieron el pase a octavos a La Roja.

Después del encuentro con Portugal una polémica de hace cuatro años se reavivó, pues Porro había sido involucrado en un supuesto triángulo amoroso junto al portugués João Félix y la actriz Magui Corceiro.

Luego de algunos años de que pasara el escándalo mediático, Pedro Porro mantiene una relación pública desde hace un tiempo con María Hurtado, quien ha estado presente apoyando al futbolista español.

🥳 ¿Empezamos el día con alegría o qué?



¡¡QUE ESTAMOS EN CUARTOS!!



(Tienes un carrusel de 20 fotones en nuestro insta).#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rn12J0iGgU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 7, 2026

¿Quién es María Hurtado?

María Hurtado es una mujer española que mantiene su información personal lejos del ojo público; sin embargo, en redes sociales comparte algunas fotografías de su vida, de sus hijos y de su relación con el futbolista.

La primera publicación de María Hurtado junto a Pedro Porro apareció en mayo del 2024, cuando el futbolista asistió al cumpleaños número 6 de Carla, la primera hija de María.

Pedro Porro compartió fotografías junto a María y Carla hasta septiembre del 2024, y desde entonces han estado presentes en los partidos del español; además, el lazo entre los tres se deja ver entre los pocos momentos que comparten.

Tras haber sido una familia de tres por al menos un año, Pedro Porro y María hurtado dieron la bienvenida a su hijo Pedro Jr. el 1 de septiembre del 2025, y desde entonces comparten fotos juntos que llenan de ternura a sus seguidores.

En la última publicación de Pedro Porro en la que aparece junto a María Hurtado este comparte un emotivo mensaje, pues asegura que se encuentra cumpliendo un sueño junto a ella, quien “también formas parte de todo esto”.

“Justo hace un mes lo hablábamos en Mallorca… ‘¿Amor te imaginas cumpliendo ese sueño juntos?’ Pues aquí estamos mi amor, y ojalá seguir cumpliendo sueños contigo mi vida. Lo hemos cumplido y queremos más” se lee en la publicación de Porro.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.