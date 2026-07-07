¿Quién es Jozefien Van de Velde, la novia del futbolista belga Charles de Ketelaere? FOTOS

Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial este lunes, pues durante el partido de octavos de final el doblete de Charles De Ketelaere y los goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku les dieron el pase a cuartos de final.

Luego de los partidos de octavos de final, los tres países que son anfitriones del Mundial 2026 quedaron fuera del torneo: México quedó 2-3 contra Inglaterra, Estados Unidos quedó 1-4 contra Bélgica, y Canadá quedó 0-3 contra Marruecos.

Durante el partido de Bélgica contra Estados Unidos se vivieron varios momentos de tensión, pues aún cuando la FIFA levantó la amonestación de Folarin Balogun, los belgas lograron su pase a cuartos de final con una diferencia significativa.

El futbolista belga Charles de Ketelaere fue reconocido como el MVP del partido contra Estados Unidos, pues su gran desempeño en el campo permitió que pudiera marcar un doblete.

El seleccionador de Estados Unidos dejó en evidencia su descontento con el resultado incluso antes de que se terminara el partido, pues fue captado pateando unas botellas que estaban cerca de él.

El centrocampista Charles de Ketelaere de 25 años de edad pasó del tenis al balompié, y desde hace algunos años su pareja sentimental, Jozefien Van de Velde, lo ha acompañado en cada uno de sus logros.

¿Quién es Jozefien Van de Velde?

Jozefien Van de Velde es mitad italiana y mitad belga que mantiene su información personal fuera del ojo público; sin embargo, gracias a sus redes sociales, se sabe que es una dentista.

Jozefien Van de Velde y Charles de Ketelaere mantienen una relación sentimental desde hace casi seis años, y la dentista belga compartió sus primeras fotos junto al futbolista hasta junio del 2022.

De acuerdo con medios de Bélgica, Jozefien Van de Velde y Charles de Ketelaere se conocieron en una fiesta, y pese a que el futbolista era uno de los seguidores de la ahora dentista, fue hasta esa reunión que comenzaron a comunicarse.

Charles de Ketelaere compartió que le gusta que Van de Velde es muy dulce y tiene pasión por su profesión, y pese a que han tenido algunas diferencias, ambos han logrado continuar con su noviazgo desde el 2020.

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