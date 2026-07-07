¿Qué le pasó a Amadou Onana, el futbolista camerunés de Bélgica que lo dejará fuera del Mundial 2026?

Bélgica “salvó el Mundial” y consiguió una aplastante victoria 4 - 1 contra Estados Unidos en los octavos de final. Pero, desafortunadamente, lo hizo con un costo muy alto, pues uno de sus jugadores estrella, el mediocampista Amadou Onana, sufrió una fuerte lesión que lo dejará fuera del resto del torneo.
Aunque los “Diablos Rojos” consiguieron una gran noticia al lograr su pase a cuartos, donde se enfrentarán a España, lo harán sin uno de sus jugadores clave. Onana abandonó el terreno de juego apenas al minuto 21 e, incluso, se le vio con muletas en algunas tomas de la transmisión oficial.
Pero, ¿qué le pasó a Amadou Onana? ¿Quién lo lesionó? ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación y por qué ya no podrá jugar el importante partido contra “La Roja”? Esto sabemos de la lesión que afecta fuertemente a Bélgica.
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Rotura del ligamento cruzado anterior, la grave lesión que dejará fuera a Amadou Onana del Mundial 2026
En uno de los tantos momentos de tensión que se vivieron el lunes en el partido Bélgica vs EU, el mediocampista de los primeros, Amadou Onana, salió prematuramente del campo por una lesión.
Al intentar defender una posible llegada de Estados Unidos al campo, Onana realizó una mala pisada, lo que le provocó la lesión y que pidiera ser retirado del campo. La lesión no fue provocada por ninguna barrida ni contacto del equipo contrario, como es común en este tipo de incidentes, conocidos como “lesión por mecanismo de no contacto”.
Así, el diagnóstico médico fue una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha.
En términos simples, se trata de la estructura que une el hueso del muslo (fémur) con el hueso de la espinilla (tibia), encargada de darle estabilidad a la rodilla cuando un jugador gira el cuerpo, cambia de dirección rápido o frena de golpe.
Recuperación de Onana puede tomar de 7 a 8 meses
Amadou Onana podría necesitar siete u ocho meses de recuperación según estimaciones médicas, lo que lo dejaría fuera del resto del Mundial 2026, incluido el importante partido de cuartos de final contra España.
Incluso, Onana se quedaría fuera de gran parte de la temporada de clubes, por lo que podría volver a la Premier League hasta principios de 2027.
Lo anterior debido a que la atención a una lesión de este tipo implica una reconstrucción, un periodo de adaptación a la pieza injertada y una larga rehabilitación.
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