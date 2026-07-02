¿Quién es Unai Simón, el portero de España que hizo historia al superar a Iker Casillas?

La Selección de España tiene un nuevo dueño bajo los tres palos y su nombre ya quedó escrito en la historia de las Copas del Mundo. Unai Simón rompió uno de los récords más emblemáticos del futbol español al superar la marca de imbatibilidad que durante más de una década perteneció a Iker Casillas.

El guardameta del Athletic Club consiguió la hazaña durante el triunfo de España sobre Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, partido en el que volvió a mantener su arco en cero y amplió una racha que comenzó desde Qatar 2022.

Con esta actuación, Unai Simón no solo dejó atrás a Casillas, sino que también se convirtió en el portero con más minutos consecutivos sin recibir gol en la historia de la Copa del Mundo, confirmando el gran momento que vive con La Roja.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Aquí te explicamos paso a paso el polémico fuera de lugar de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026

¿Quién es Unai Simón?

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, España. Formado en las fuerzas básicas del Athletic Club, debutó con el primer equipo en 2018 y desde entonces se consolidó como uno de los mejores porteros de LaLiga.

Su crecimiento fue constante hasta ganarse la confianza de la Selección de España, donde tomó el relevo de una generación de históricos guardametas encabezada por Iker Casillas y David de Gea. Hoy, a sus 29 años, es el arquero titular del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El récord que le quitó a Iker Casillas

La actuación frente a Austria significó mucho más que el pase de España a la siguiente ronda.

Unai Simón llegó a 477 minutos consecutivos sin recibir gol en Copas del Mundo, dejando atrás los 476 que Iker Casillas acumuló entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Minutos después, el arquero español siguió ampliando la marca hasta alcanzar 519 minutos de imbatibilidad, convirtiéndose en el portero con la racha más larga sin recibir anotación en toda la historia de los Mundiales.

Se trata de un registro que permaneció intacto durante más de tres décadas y que ahora pertenece al guardameta del Athletic Club.

La marca de Unai Simón comenzó en el Mundial de Qatar 2022, después del último gol recibido frente a Japón en la fase de grupos.

Desde entonces mantuvo su portería invicta durante el partido de octavos de final contra Marruecos, toda la fase de grupos del Mundial 2026 y el encuentro de dieciseisavos frente a Austria.

Su consistencia ha sido una de las claves para que España se mantenga como una de las selecciones más sólidas defensivamente en la presente Copa del Mundo.

Antes de romper el récord mundialista, Unai Simón ya había construido una destacada carrera tanto con su club como con la Selección de España.

Entre sus principales logros destacan:

Campeón de la Eurocopa 2024.

Campeón de la UEFA Nations League 2023.

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Campeón de Europa Sub-19 con España.

Campeón de la Copa del Rey con el Athletic Club.

Estos éxitos lo han colocado entre los porteros más importantes del futbol europeo en la actualidad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL