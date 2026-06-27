Argentina vence a Jordania con gol de Leo Messi incluido para acabar invictos la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección de Argentina se midió a la debutante Jordania en la cancha del Estadio Dallas para disputar su último encuentro en la fase de grupos del Mundial 2026. El resultado fue favorable para la Albiceleste al derrotar 3-1 a su rival y llegar a nueve puntos en la competencia.

El equipo de Lionel Scaloni inició presionando a la escuadra asiática desde el silbatazo inicial y al minuto 19 le marcaron una falta en los linderos del área a los argentinos. Giovani Lo Celso fue el encargado de disparar contra la meta de Yazeed Abu Laila y mandó el balón al fondo de las redes por el ángulo izquierdo.

¡Golazo de Lo Celso!



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¡PEENAALTI Y GOOOL! ⚽



Lautaro cobra desde los once pasos



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El segundo tanto de los argentinos fue gracias a Lautaro Martínez, quien convirtió la pena máxima por gol al minuto 31 de juego. El Toro disparó con potencia al poste derecho del guardameta jordano para aumentar la ventaja de la Albiceleste.

En el segundo tiempo la escuadra campeona del mundo bajó un poco el ritmo y le dieron la posesión de la pelota a Jordania, al minuto 55 Ehsan Haddad mandó un servicio al corazón del área y Mousa Tamari se barrió para alcanzar la esférica y mandar la esférica al fondo de las redes. Jordania se convirtió en la primera selección que le convierte gol a la Albiceleste en la Copa del Mundo.

La afición de Argentina se levantó de su asiento al minuto 60, cuando Leo Messi se puso el jersey de visitante de su selección para entrar al campo en busca de aumentar su cuota goleadora, llevándose las porras de todos los asistentes. La goleada de los visitantes administrativos pudo aumentarse pero al 47 sufrieron un gol anulado por fuera lugar.

¡GOOOL DE JORDANIA! ¡DIRECTO AL ARCO!



Al-Tamari pone el 1-2 ante Argentina



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LA ZURDA MAGICA ¿QUIÉN MÁS? ¡MEEESSIIIII!✨😮‍💨



¡Qué goazo de Messi! ¡Uno más a la cuenta!



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Leo Messi intentó por todos lados marcar su sexto tanto del Mundial 2026 y al minuto 80 se le presentó una oportunidad inmejorable para marcar el tercer tanto de la Albiceleste. El astro se encargo del tiro libre y con un remate a media distancia mandó a guardar la de gajos para el tercer tanto de los argentinos.

Jordania queda eliminada del Mundial 2026 tras este compromiso, mientras que Argentina se prepara para los dieciseisavos de final en busca de ser bicampeón del mundo y se medirán frente a Cabo Verde para pelear por el boleto a los octavos de final.

El camino de Argentina en la fase de eliminación inicia con Cabo Verde, después podrían medirse a Australia o Egipto, mientras que en los cuartos de final se medirían a Suiza, Algeria, Colombia o Ghana si llegan a clasificarse.

La probabilidad de que Messi se enfrente a CR7 en el torneo es relativamente baja, ya que los lusos quedaron del otro lado del cuadro y solo podrían verse las caras en la final.

DCO