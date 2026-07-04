Don’t Look Back in Anger: Tráiler y fecha de estreno del documental del reencuentro de Oasis

La legendaria banda británica Oasis, ícono del britpop de los noventa, vuelve a arrasar, pero esta vez lo hará en los cines a nivel internacional. Tras su histórica reunión en 2025, los hermanos Liam y Noel Gallagher decidieron llevar esa experiencia a la pantalla grande con un documental que promete ser un testimonio único de reconciliación, música y mucha nostalgia.

El proyecto, titulado Don’t Look Back in Anger, igual que su hit de 1996, ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año, tanto para los seguidores de la agrupación como para quienes desean revivir la energía de una época dorada del rock inglés.

Descubre en La Razón de México de qué trata este proyecto y cuándo se proyectará en cines el documental del reencuentro de Oasis.

Don’t Look Back in Anger: Fecha de estreno del documental del reencuentro de Oasis

El primer tráiler del documental Don’t Look Back in Anger fue publicado este sábado en redes sociales por los hermanos Gallagher y la cuenta oficial de Oasis y causó furor de inmediato. “Prepárate para vivir uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo”, escribió en X la banda británica.

El material muestra imágenes inéditas de la gira Oasis Live ’25, que marcó el regreso de la banda a los escenarios después de más de una década de separación. En el adelanto se aprecia la intensidad de los conciertos, la emoción de los fans y, sobre todo, la primera entrevista conjunta de los Gallagher en 25 años, un momento que refuerza el carácter histórico del proyecto.

El documental de Oasis no sólo recoge la música y los himnos que definieron a una generación, sino también el proceso de reconciliación entre los hermanos, quienes durante años mantuvieron una relación marcada por polémicas y declaraciones cruzadas.

Don’t Look Back in Anger llegará a los cines en septiembre de 2026. Según información de Walt Disney Studios, habrá funciones especiales en formato IMAX, y posteriormente estará disponible en Disney+.

Este es el primer avance de Don’t Look Back in Anger, el documental de Oasis:

Get ready to experience one of the most anticipated rock ‘n’ roll comebacks of our time.

Witness the return of Oasis in “Don’t Look Back In Anger,” in cinemas and IMAX this September. pic.twitter.com/MyUTNfpC73 — Oasis (@oasis) July 4, 2026

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