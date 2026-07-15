Atacan a regidora y a su esposo en Tecate; él muere

La integrante del cabildo del municipio bajacaliforniano, en imagen de archivo tomada de sus redes sociales.

LA REGIDORA morenista de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, fue agredida a balazos, junto con su esposo, Jesús Pereida, quien falleció en el lugar la tarde de este martes, informaron medios locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, la edil fue trasladada a un hospital en San Diego, Estados Unidos, en condiciones críticas.

Algunos informes que citaron a familiares de Quijada señalaron ayer que la funcionaria municipal también murió por las múltiples heridas de bala que habría recibido, una de ellas en la cabeza; sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna autoridad en el estado lo había confirmado.

Durante la jornada, en sus redes sociales, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña señaló que María de Jesús se encontraba fuera de peligro, además de condenar el hecho.

El Dato: La Razón dio a conocer el pasado 11 de julio que por lo menos 12 autoridades, exfuncionarios y dirigentes locales han sido asesinados en lo que va del año.

“Me informan fuentes confiables que la regidora María Quijada está fuera de peligro. Su hija está bien, lamentablemente fue asesinado el esposo de María, Jesús Pereida”, escribió en su cuenta oficial de X.

El ataque ocurrió en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, donde la pareja transitaba a bordo de su auto.

Algunos informes detallan que la regidora, su esposo y su hija fueron interceptados por un grupo de personas armadas, quienes, tras cometer la agresión, huyeron en un vehículo color blanco, por lo que no hubo detenciones.

Quijada Maldonado forma parte del Cabildo de Tecate en la administración 2024-2027, donde coordinaba las comisiones de Bienestar, Agua y Energía, protección a las Infancias y adolescencia. También participó en las comisiones de Gobernación y Legislación, Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Protección Civil y Derechos de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Antes de convertirse en regidora, Quijada asumió la dirección del DIF municipal de Tecate, donde coordinó programas locales de asistencia social.