El Baja Beach Fest, uno de los festivales más importantes de música urbana y latina en México, cumple 8 años a lo grande. Cada verano, miles de fanáticos se reúnen en Rosarito para disfrutar de tres días de conciertos frente al mar.
La edición 2026 tiene un cartel que mezcla reguetón, música latina y talento mexicano, donde destacan artistas como Ozuna, Cachirula & Loojan, Junior H, Sean Paul, Anuel AA, Yandel, Ryan Castro, John Summit, Omar Courtz, Eden Muñoz y muchos más. Si no te quieres perder de este evento, descubre las fechas, los precios, cómo comprar boletos y cuál es el line up completo del festival.
Baja Beach Fest 2026: Fechas, precios, boletos y line up
El Baja Beach Fest 2026 se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de agosto de 2026 en las Playas de Rosarito, Baja California, México.
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Precios y boletos
La venta oficial inicia el 26 de marzo de 2026 en la página oficial de Baja Beach Fest. Los precios varían según la fase de venta y el tipo de acceso que compres.
Además, hay una Lista de Espera a la que puedes anotarte desde ya para acceder a la preventa de boletos, que se realizará el 26 de marzo a las 10:30 am (hora del centro de México). Sólo debes registrar tu nombre, correo electrónico y tu número de teléfono. Ingresa a https://bajabeachfest.com/waitlist/.
Pases de 3 días
- GA de 3 días: $359 dólares (sólo en Lista de Espera)
- GA+ de 3 días: $469 dólares
- VIP de 3 días: $899 dólares
- 3 días en La Playa AGOTADO
Paquetes de hotel
Estancias de 3 o 4 noches disponibles. Pases para el festival incluidos en los paquetes de hotel de Tijuana y San Diego. La novedad este año es el Paquete de hotel en San Diego disponible en el famoso Gaylord Pacific.
Puedes revisar los tipos de pases y paquetes en: https://bajabeachfest.com/passes/.
Line up del Baja Beach Fest 2026
El cartel oficial del Baja Beach Fest 2026 reúne a grandes estrellas del reguetón, música latina y electrónica:
Viernes 7 de agosto:
- ANUEL AA
- CHENCHO CORLEONE
- OMAR COURTZ
- EDEN MUÑOZ
- DEI V
- STEVE AOKI
- 3BALLMTY
- NORIEL
- RAYBURGER
- GANGGY
- LENCHO
- FREDY FRESCO
- 2DEEP
- INVITADO ESPECIAL DEL VIERNES: YANDEL SINFÓNICO
Sábado 8 de agosto:
- JUNIOR H
- FARRUKO
- JOWELL Y RANDY
- KENIA OS
- DEORRO
- ZION
- J ALVAREZ
- JORY BOY
- PEDRO SAMPAIO
- HAMILTON
- DYNAMIQO
- OROZCO
- NICKY JAM
Domingo 9 de agosto:
- OZUNA
- JOHN SUMMIT
- RYAN CASTRO
- MANUEL TURIZO
- KAPO
- EL BOGUETO
- KEN-Y
- BOLO
- KYBBA
- CACHIRULA & LOOJAN
- REGGAETONLANDIA
- DJ EU
- INVITADO ESPECIAL DEL DOMINGO: SEAN PAUL