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Baja Beach Fest 2026: Fechas, precios, boletos y line up

Disfruta de tres días de conciertos frente al mar; Ozuna, Junior H, Sean Paul, Anuel AA y Yandel son algunos de los más esperados

Baja Beach Fest 2026
Baja Beach Fest 2026 Foto: IG bajabeachfest/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

El Baja Beach Fest, uno de los festivales más importantes de música urbana y latina en México, cumple 8 años a lo grande. Cada verano, miles de fanáticos se reúnen en Rosarito para disfrutar de tres días de conciertos frente al mar.

La edición 2026 tiene un cartel que mezcla reguetón, música latina y talento mexicano, donde destacan artistas como Ozuna, Cachirula & Loojan, Junior H, Sean Paul, Anuel AA, Yandel, Ryan Castro, John Summit, Omar Courtz, Eden Muñoz y muchos más. Si no te quieres perder de este evento, descubre las fechas, los precios, cómo comprar boletos y cuál es el line up completo del festival.

Baja Beach Fest 2026: Fechas, precios, boletos y line up

El Baja Beach Fest 2026 se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de agosto de 2026 en las Playas de Rosarito, Baja California, México.

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Precios y boletos

La venta oficial inicia el 26 de marzo de 2026 en la página oficial de Baja Beach Fest. Los precios varían según la fase de venta y el tipo de acceso que compres.

Además, hay una Lista de Espera a la que puedes anotarte desde ya para acceder a la preventa de boletos, que se realizará el 26 de marzo a las 10:30 am (hora del centro de México). Sólo debes registrar tu nombre, correo electrónico y tu número de teléfono. Ingresa a https://bajabeachfest.com/waitlist/.

Pases de 3 días

  • GA de 3 días: $359 dólares (sólo en Lista de Espera)
  • GA+ de 3 días: $469 dólares
  • VIP de 3 días: $899 dólares
  • 3 días en La Playa AGOTADO

Paquetes de hotel

Estancias de 3 o 4 noches disponibles. Pases para el festival incluidos en los paquetes de hotel de Tijuana y San Diego. La novedad este año es el Paquete de hotel en San Diego disponible en el famoso Gaylord Pacific.

Puedes revisar los tipos de pases y paquetes en: https://bajabeachfest.com/passes/.

Line up del Baja Beach Fest 2026

El cartel oficial del Baja Beach Fest 2026 reúne a grandes estrellas del reguetón, música latina y electrónica:

Viernes 7 de agosto:

  • ANUEL AA
  • CHENCHO CORLEONE
  • OMAR COURTZ
  • EDEN MUÑOZ
  • DEI V
  • STEVE AOKI
  • 3BALLMTY
  • NORIEL
  • RAYBURGER
  • GANGGY
  • LENCHO
  • FREDY FRESCO
  • 2DEEP
  • INVITADO ESPECIAL DEL VIERNES: YANDEL SINFÓNICO

Sábado 8 de agosto:

  • JUNIOR H
  • FARRUKO
  • JOWELL Y RANDY
  • KENIA OS
  • DEORRO
  • ZION
  • J ALVAREZ
  • JORY BOY
  • PEDRO SAMPAIO
  • HAMILTON
  • DYNAMIQO
  • OROZCO
  • NICKY JAM

Domingo 9 de agosto:

  • OZUNA
  • JOHN SUMMIT
  • RYAN CASTRO
  • MANUEL TURIZO
  • KAPO
  • EL BOGUETO
  • KEN-Y
  • BOLO
  • KYBBA
  • CACHIRULA & LOOJAN
  • REGGAETONLANDIA
  • DJ EU
  • INVITADO ESPECIAL DEL DOMINGO: SEAN PAUL
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