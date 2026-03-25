El Baja Beach Fest, uno de los festivales más importantes de música urbana y latina en México, cumple 8 años a lo grande. Cada verano, miles de fanáticos se reúnen en Rosarito para disfrutar de tres días de conciertos frente al mar.

La edición 2026 tiene un cartel que mezcla reguetón, música latina y talento mexicano, donde destacan artistas como Ozuna, Cachirula & Loojan, Junior H, Sean Paul, Anuel AA, Yandel, Ryan Castro, John Summit, Omar Courtz, Eden Muñoz y muchos más. Si no te quieres perder de este evento, descubre las fechas, los precios, cómo comprar boletos y cuál es el line up completo del festival.

Baja Beach Fest 2026: Fechas, precios, boletos y line up

El Baja Beach Fest 2026 se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de agosto de 2026 en las Playas de Rosarito, Baja California, México.

Precios y boletos

La venta oficial inicia el 26 de marzo de 2026 en la página oficial de Baja Beach Fest. Los precios varían según la fase de venta y el tipo de acceso que compres.

Además, hay una Lista de Espera a la que puedes anotarte desde ya para acceder a la preventa de boletos, que se realizará el 26 de marzo a las 10:30 am (hora del centro de México). Sólo debes registrar tu nombre, correo electrónico y tu número de teléfono. Ingresa a https://bajabeachfest.com/waitlist/.

Pases de 3 días

GA de 3 días: $359 dólares (sólo en Lista de Espera)

GA+ de 3 días: $469 dólares

VIP de 3 días: $899 dólares

3 días en La Playa AGOTADO

Paquetes de hotel

Estancias de 3 o 4 noches disponibles. Pases para el festival incluidos en los paquetes de hotel de Tijuana y San Diego. La novedad este año es el Paquete de hotel en San Diego disponible en el famoso Gaylord Pacific.

Puedes revisar los tipos de pases y paquetes en: https://bajabeachfest.com/passes/.

Line up del Baja Beach Fest 2026

El cartel oficial del Baja Beach Fest 2026 reúne a grandes estrellas del reguetón, música latina y electrónica:

Viernes 7 de agosto:

ANUEL AA

CHENCHO CORLEONE

OMAR COURTZ

EDEN MUÑOZ

DEI V

STEVE AOKI

3BALLMTY

NORIEL

RAYBURGER

GANGGY

LENCHO

FREDY FRESCO

2DEEP

INVITADO ESPECIAL DEL VIERNES: YANDEL SINFÓNICO

Sábado 8 de agosto:

JUNIOR H

FARRUKO

JOWELL Y RANDY

KENIA OS

DEORRO

ZION

J ALVAREZ

JORY BOY

PEDRO SAMPAIO

HAMILTON

DYNAMIQO

OROZCO

NICKY JAM

Domingo 9 de agosto: