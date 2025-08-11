Natanael Cano golpea a DJ y rompe su laptop en escenario del Baja Beach Fest | VIDEO

Natanael Cano llamó la atención al aparecer en el cierre del Baja Beach Fest golpeando a su DJ y destruyendo de equipo encima del escenario, un momento que se ha viralizado y replicado en las redes sociales posterior a lo ocurrido.

Si bien en el pasado Natanael Cano ha enfrentado polémicas por sus declaraciones y acciones al estar en un concierto, ahora ha dado mucho de qué hablar por presumir una agresión física que efectuó contra una de las personas que trabajaban como parte de su espectáculo.

Natanael Cano golpea a DJ y rompe su laptop

El cantante de corridos tumbados era una de las presentaciones más esperadas del festival de música. Sin embargo, el show estuvo repleto de fallas técnicas, lo que provocó la molestia del joven cantante.

De este modo, Cano no dudó en acercarse a su DJ para reclamarle en plena presentación por su desempeño. Mientras hablaban, comenzó a sonar una canción, lo que hizo que el artista enfureciera y reaccionara de manera bastante agresiva.

Esto provocó que Natanael lanzara un golpe contra el trabajador. Esto provocó un enfrentamiento donde el cantante lanzó unos golpes más y recibió otro directo en la cara. El momento fue grabado por algunos fanáticos que se encontraban en las primeras filas y publicaron lo sucedido.

#Rosarito

Por problemas de audio, Natanael Cano golpea a su DJ y rompe su laptop durante el cierre del #BajaBeachFest 2025. pic.twitter.com/lsLBuCLjU7 — Berenice© (@BereniceDiazG) August 11, 2025

Por si fuera poco, el cantante de ‘Cuerno Azulado’ después tomó la laptop que es el equipo de trabajo del DJ para romperla al estrellarla contra el suelo y asegurarse de que quedara inservible.

Después de lo ocurrido, el cantante se burló de lo sucedido al regresar al escenario con sus músicos. En cámara, mostró cómo quedaron sus nudillos después de haber realizado la agresión contra el DJ.

“Pin*** vato pen**jo. Miren cómo quedaron mis nudillos, le partí su madre”, mostró muy orgulloso el cantante, quien había sentido que el DJ se estaba burlando de él por la serie de fallas técnicas.

Hasta ahora, el Baja Beach Fest no se ha pronunciado sobre lo que ocurrió en el escenario principal del festival con Natanael Cano, a pesar de que muchos lo señalan de haber salido al escenario en un estado inconveniente.