Morena en Guerrero: Esthela Damián formaliza registro y lanza propuesta de paz

La exfuncionaria federal formalizó su postulación política de manera oficial desde las instalaciones del World Trade Center en la capital del país.

Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica federal, ha presentado una propuesta integral para el futuro de Guerrero, delineando cinco ejes clave en seguridad, economía y bienestar social. Su registro como aspirante a coordinar por Morena los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero, desde el WTC de CDMX, marca el inicio de una nueva etapa para la entidad.

El plan de Damián Peralta se estructura en ejes fundamentales. El primero busca disminuir la inseguridad, alineándose con la estrategia del Gobierno de México.

El segundo eje se centra en la economía, potenciando el turismo en destinos como Acapulco y Taxco. Propone transformar la producción agrícola de Guerrero, líder en mango y coco, hacia agroindustrias que generen valor agregado y empleos bien remunerados.

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Un tercer punto clave es la apertura a nuevos mercados internacionales, atrayendo inversión y facilitando la venta de artesanías, productos mineros y pesqueros, buscando abrir puertos de altura.

El cuarto eje prioriza a los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades laborales y apoyo en contextos de violencia. Damián Peralta subraya que la juventud es la “gran palanca de desarrollo" para un futuro de bienestar y paz.

Hoy viví un momento muy especial y quiero agradecer de corazón a todas las personas que me acompañaron en este importante paso.



Su confianza, sus palabras de aliento y su respaldo son una gran motivación para seguir trabajando con entrega, cercanía y amor por Guerrero.



Nada de… pic.twitter.com/aNBNLQSxtP — Esthela Damián (@esthela_damian) June 23, 2026

Finalmente, el quinto eje se dedica al empoderamiento de las mujeres. La propuesta incluye impulsar su desarrollo académico y económico, garantizar una vida libre de violencia y ofrecer atención integral a madres adolescentes.

Damián Peralta enfatizó su compromiso con la Cuarta Transformación, afirmando que Morena “es una causa y esperanza colectiva, el instrumento que millones de mexicanos construyeron para transformar el país."

Con 53 años y nacida en Chilpancingo, Damián Peralta compartió su trayectoria, recordando cómo desde los 13 años comprendió que “la política tiene sentido cuando sirve a la gente, cuando se escucha y transforma vidas."

Su larga militancia en la izquierda mexicana, que abarca más de cuatro décadas, la ha llevado a acompañar movimientos clave, incluyendo a la actual Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ninguna candidatura o cargo valen más que mi dignidad y la causa en la que uno cree,” puntualizó.

La aspirante hizo un llamado a los guerrerenses a sumarse a su proyecto, visualizando un "Guerrero de la esperanza y el futuro" que se construye con trabajo y una meta clara.

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JVR