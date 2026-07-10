Oaxaca garantiza libertad sindical; Secretaría de Gobierno combate extorsión a trabajadores

El titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de cobro indebido por el desempeño de sus labores.

El Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno (Sego), garantiza la libertad laboral de los trabajadores en el estado, asegurando que nadie está obligado a afiliarse a sindicatos o gremios sin su consentimiento. Jesús Romero López, titular de la Sego, enfatizó que la ley y la Constitución imperan en la entidad, combatiendo así prácticas de extorsión y chantaje que afectan a la ciudadanía.

Ante las denuncias por presuntas extorsiones de grupos sociales, la Sego exhorta a la población oaxaqueña a reportar cualquier eventualidad, como amenazas o el conocido “pago de piso”. Esta medida busca proteger los derechos individuales y asegurar que el estado de derecho prevalezca, permitiendo a los empleados decidir libremente sobre su adscripción gremial sin presiones indebidas.

Romero López fue contundente al declarar: “Lo que impera en Oaxaca es la ley, el orden y la Constitución“. Resaltó el respaldo al derecho de organización, pero también la protección a la autodeterminación de las personas para elegir. “Nadie puede ser obligado a afiliarse ni ser presionado para realizar aportaciones sindicales si no existe una base legal o una afiliación voluntaria“, afirmó, subrayando la importancia de la legalidad.

Para asegurar el cumplimiento de estas directrices, el Gabinete de Seguridad revisará la integración de todos los sindicatos. Este proceso incluye la verificación de sus actas constitutivas, tomas de nota y registros formales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El objetivo es garantizar que todas las organizaciones y sus asociados operen dentro del marco legal establecido, eliminando cualquier irregularidad.

Esta iniciativa del gobierno oaxaqueño responde a la necesidad de fortalecer la protección de los derechos laborales y erradicar prácticas coercitivas que han afectado a diversos sectores. La administración busca consolidar un ambiente de legalidad y confianza, donde la libertad de asociación sea un derecho ejercido plenamente y no una imposición, haciendo un llamado final a las corporaciones gremiales a respetar la ley.

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JVR