Julio Meza Gaona ¿Quién era el exjefe policial asesinado en Morelia?

El asesinato de Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, conmocionó a Morelia la noche del jueves 9 de julio. El exmando policiaco fue atacado a balazos mientras se encontraba en la avenida Acueducto, una de las vialidades más transitadas de la capital michoacana.

Tras el crimen, la Fiscalía estatal desplegó un operativo conjunto con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional para ubicar a los responsables, mientras peritos iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación sobre el móvil del ataque.

¿Quién era Julio Meza Gaona?

Julio Meza Gaona fue uno de los principales mandos de la Policía de Investigación de Michoacán durante la gestión del entonces fiscal estatal Adrián López Solís.

En junio de 2019 fue designado coordinador general de la Policía de Investigación, cargo que ocupó durante más de seis años, hasta noviembre de 2025. Desde esa posición tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de agentes investigadores, el seguimiento de investigaciones ministeriales y la ejecución de órdenes de aprehensión en distintas regiones del estado.

Luego de dejar la coordinación de la corporación, permaneció dentro de la Fiscalía como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, donde participaba en la formación y profesionalización de nuevos elementos de investigación. Algunos reportes también señalan que brindaba asesoría jurídica.

🚨 Un ataque registrado la noche del jueves en #Morelia cobró la vida de Julio Meza Gaona, exmando de la Policía de Investigación de #Michoacán.



La Fiscalía estatal confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y seres cercanos.



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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del jueves 9 de julio sobre la avenida Acueducto, en las inmediaciones del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), en la colonia Chapultepec Oriente.

Testigos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Cuando policías y paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que Julio Meza Gaona ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó junto a su camioneta, mientras la zona fue acordonada para permitir las labores periciales.

Fiscalía investiga el homicidio

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento del exfuncionario mediante un mensaje oficial en el que lamentó su muerte y reconoció que formó parte de la institución durante varios años. Posteriormente informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

La dependencia señaló que el operativo para localizar a los responsables se mantiene en coordinación con fuerzas estatales y federales, aunque hasta ahora no se ha informado sobre personas capturadas ni sobre el posible motivo del ataque.

🚨 Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán, fue asesinado durante un ataque armado registrado la noche del jueves en Morelia.



La Fiscalía General del Estado confirmó que el atentado y envió condolencias a su familia.… pic.twitter.com/GbSudWV8c9 — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2026

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MSL