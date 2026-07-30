Clara Brugada defiende derechos migrantes y fortalece atención en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, alzó la voz contra los operativos ejecutados por la ICE en territorio norteamericano.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó la criminalización de personas migrantes en Estados Unidos y lamentó las muertes en operativos. En la inauguración de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración, en la capital, Brugada reafirmó el compromiso de la CDMX con una política migratoria humana y solidaria: “Desde la Ciudad de México condenamos las políticas que criminalizan la movilidad humana y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la muerte de numerosos nacionales durante los operativos de la ICE”. Enfatizó que “ningún ser humano es ilegal, y migrar no es un delito”.

La CDMX ha duplicado la capacidad de refugios y albergues públicos, garantizando alojamiento digno, alimentación y atención médica.

En el primer semestre, la capital atendió a más de 5 mil 600 migrantes, ofreciendo servicios esenciales y vinculación con programas públicos. Se asegura acceso a salud y educación para menores.

Brugada anunció un Centro Multiservicios para Personas Migrantes, que concentrará salud, orientación jurídica, programas sociales y vivienda.

La Jefa de Gobierno destacó que la CDMX, forjada por olas migratorias, ha visto crecer sus residentes extranjeros cerca de 50% en la última década, subrayando la cooperación regional.

Alcaldes como Carlos Fernando Galán de Bogotá, Colombia, afirmaron que la migración es una oportunidad para el desarrollo urbano si se gestiona con integración, destacando la acogida de casi un millón de migrantes venezolanos.

Mario Bergara, de Montevideo, Uruguay, enfatizó que la movilidad humana debe verse desde una perspectiva de derechos humanos y proyectos de vida.

Cara Spencer, alcaldesa de Saint Louis, Missouri, resaltó que las ciudades enfrentan directamente los desafíos migratorios. Instó a fortalecer la cooperación local para intercambiar buenas prácticas y construir una narrativa positiva.

El encuentro en el Colegio de San Ildefonso, con representantes de 12 ciudades y organizado por Mayors Migration Council, consolidó un frente común para abordar la movilidad humana con dignidad y apoyo de más de 40 organizaciones civiles.

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JVR