Oposición acusa falta de oportunidades como principal causa de la migración

La diputada federal del PRI, Mónica Sandoval Hernández, afirmó que el Estado mexicano debe garantizar condiciones favorables para el desarrollo de la población a fin de evitar que miles de personas se vean obligadas a migrar y arriesgar sus vidas en busca de mejores oportunidades, al considerar que “la falta de empleo, seguridad y bienestar continúa siendo una de las principales causas del fenómeno migratorio”.

La legisladora sostuvo que México permanece entre los principales países de origen de migrantes hacia Estados Unidos debido a la insuficiencia de oportunidades económicas para las familias.

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI lamentó que la precariedad laboral provoque no sólo la salida de trabajadores, sino también la fuga de talento científico y tecnológico, al tiempo que obliga a miles de personas a emprender rutas migratorias en condiciones de alto riesgo.

Sandoval Hernández señaló que los connacionales enfrentan una de las rutas migratorias terrestres más peligrosas del mundo, con un promedio superior a 680 fallecimientos al año.

Además, citó un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según el cual el 48.7 por ciento de las personas migrantes que transitan por territorio mexicano presentan cuadros de estrés agudo, ansiedad o trastorno de estrés postraumático derivados de la violencia que enfrentan durante el trayecto.

La legisladora agregó que los riesgos no terminan al cruzar la frontera, ya que los migrantes también enfrentan actos de discriminación, racismo y violencia en Estados Unidos, situación que, afirmó, se ha recrudecido con el endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Asimismo, explicó que, si bien entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas figuran entre los principales estados expulsores de población migrante, la Ciudad de México vive un fenómeno dual: continúa registrando la salida de habitantes que buscan mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, recibe a personas migrantes provenientes principalmente de Centroamérica.

En su intervención, Sandoval Hernández respaldó el posicionamiento del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha criticado la política migratoria del Gobierno federal. La diputada cuestionó la desaparición del programa 3x1 para Migrantes, que durante años permitió financiar obras comunitarias con aportaciones de clubes de migrantes, así como los recortes presupuestales a la red consular mexicana en Estados Unidos.

“A este gobierno no le interesan los migrantes, sino los dólares que traen esos migrantes”, expresó la legisladora, al sostener que la actual estrategia del Gobierno federal ha deteriorado la relación bilateral con Estados Unidos y podría afectar la estabilidad económica vinculada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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FGR