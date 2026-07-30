¿Qué pasó en la colonia Agrícola Metropolitana, en Tláhuac? Desalojan a 80 personas por fuga de gas

Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió a la zona para supervisar las maniobras.

Una fuga en la red de gas natural provocó la evacuación preventiva de 80 personas en la colonia Agrícola Metropolitana, ubicada en la alcaldía Tláhuac, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El incidente se registró sobre la calle Adriana Sur, donde los vecinos alertaron a las autoridades sobre una emanación de gas.

Personal de emergencias y de Protección Civil se movilizó de inmediato para atender la situación y mitigar riesgos mayores en la zona afectada.

Tras las labores de control, la SGIRPC confirmó que la fuga fue disipada en su totalidad sin que se reportaran personas lesionadas ni daños colaterales.

Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia procedieron a evacuar a 80 habitantes del perímetro afectado.

“En la calle Adriana Sur, colonia Agrícola Metropolitana, Tláhuac, se reporta una fuga en la red de gas natural. Personal de emergencias controlaron la emanación, sin reporte de afectados ni daños colaterales. Como medida preventiva, se evacuó a 80 personas”, informó la Secretaría de Gestión.

En la calle Adriana Sur, colonia Agrícola Metropolitana, @TlahuacRenace, se reporta una fuga en la red de gas natural. Personal de emergencias controlaron la emanación, sin reporte de afectados ni daños colaterales. Como medida preventiva, se evacuó a 80 personas. Se notifica a… pic.twitter.com/gaOrT8Ow9b — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 30, 2026

Las autoridades notificaron formalmente a la empresa Naturgy México para que efectúe la reparación correspondiente en la infraestructura de la red.

“Se notifica a Naturgy para la reparación correspondiente”, añadió la institución en la red social X.

Los equipos de seguridad mantuvieron el monitoreo permanente del área para descartar riesgos adicionales y garantizar un retorno seguro de los pobladores a sus domicilios.

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JVR