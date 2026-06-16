Conoce a Ali Olwan, el jugador que marcó el primer gol de Jordania en una Copa del Mundo

Ali Olwan marcó el primer gol de Jordania en una Copa del Mundo

Ali Olwan ya entró en los libros de historia del futbol, pues ante Austria marcó el primer gol de Jordania en una Copa del Mundo. De hecho en Norteamérica 2026 fue el debut jordano en la máxima justa.

Ali Olwan nació en Amán, la capital del Reino Hachemita de Jordania, el 26 de marzo de 2000. Tiene 26 años y juega como delantero en el Al-Sailiya SC de la Liga de Qatar.

Ali Olwan, la estrella de Jordania

Olwan es uno de los hombres más importantes en la Selección Jornada, pues marcó 13 goles en sus últimos 15 partidos, nueve de ellos en la clasificación de la AFC rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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En la Copa Árabe de la FIFA 2025, el torneo previo al Mundial de Norteamérica, Ali Olwan anotó seis goles en seis partidos, incluyendo un par en la derrota por la mínima ante Marruecos en la final.

Ali Olwan marcó el primer gol histórico de Jordania al minuto 51 del partido ante Austria. El delantero tomó el balón en el borde del área, enganchó a su pierda derecha y sacó un disparo colocado que venció al portero rival.

Jordania quedó ubicada en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 junto a Austria, Argelia y los vigentes campeones del mundo, Argentina, que arrancó el certamen goleando con una actuación magistral de Lionel Messi.

Jordania debuta en la Copa del Mundo con derrota

La selección de Austria derrotó 3-1 a la debutante Jordania en la primera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El duelo celebrado en San Francisco se definió a favor de los europeos gracias a un gol en propia puerta de Yazan Al-Arab a 14 minutos del final.

Austria y Jordania vuelven a jugar en la Copa del Mundo 2026 el próximo lunes 22 de junio, cuando se llevó a cabo la actividad de la segunda jornada del Grupo J.

Das Team se ve las caras con Lionel Messi y la vigente monarca Argentina, en duelo a celebrarse en Dallas, mientras que el conjunto jordano se mide ante Argelia en San Francisco.

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