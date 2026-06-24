Las breves del Mundial 2026

QUEDÓ EN RÍDICULO FRENTE A SU GENTE

UN AFICIONADO mexicano que asistió al FIFA Fan Fest durante el Mundial 2026 no la pasó nada bien frente a sus paisanos. La persona que aparece en este video estaba en medio de un círculo intentado bajar un balón que lanzaron al cielo, al momento de recepcionarlo y correr para tenerlo en sus pies, una de sus extremidades le realizó una mala pasada y terminó cayéndose frente a la multitud, que esperaba ver una mejor actuación del fan.

QUEDÓ EN RÍDICULO FRENTE A SU GENTE ı Foto: Capturas de video

LOS VIKINGOS ARMAN SU FESTEJO EN CUALQUIER LUGAR

NORUEGA volvió a una Copa del Mundo después de 28 años de espera y en esta edición de Norteamérica 2026 ha sido la sensación junto a su afición y después de lograr su victoria frente a Senegal, desde niños hasta personas en la calle se unieron para realizar el famoso Viking Row. En redes sociales circula un video donde un grupo de niños celebran junto a sus ídolos y en otro escenario, varios noruegos se sientan en la vía pública para remar todos juntos; algunos se bajaron de su bicicleta para unirse a la algarabía.

LOS VIKINGOS ARMAN SU FESTEJO EN CUALQUIER LUGAR ı Foto: Capturas de video

NO SÓLO JAPÓN DEJA LIMPIO EL VESTIDOR

JORDANIA es una de las escuadras debutantes en esta Copa del Mundo del 2026 y tras su enfrentamiento ante Argelia provocó una de las imágenes más bonitas del torneo de la FIFA. Los Valientes cayeron en el marcador, pero eso no impidió que dejaran pulcros los lockers que utilizaron antes y después del enfrentamiento. Además obsequiaron dulces típicos de su región para que los extranjeros los degustaran, dos llaveros para los organizadores y un mensaje para agradecer por el recibimiento en su primer Mundial.

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NO SÓLO JAPÓN DEJA LIMPIO EL VESTIDOR ı Foto: Capturas de video

ASÍ CELEBRÓ EL PRIMER GOL DE EL BICHO EN EL MUNDIAL

GEORGINA RODRÍGUEZ estuvo pendiente al partido entre Portugal y Uzbekistán, compromiso en el que su prometido, Cristiano Ronaldo, marcó un doblete para lograr su primer gol en el Mundial del 2026 y con el que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo. La modelo de Buenos Aires, Argentina, subió una imagen a sus historias de Instagram donde trae la playera de Portugal bien puesta y tomó el momento exacto en el que CR7 festejaba su primera anotación del cotejo. Los lusos ganaron 5-0 para firmar su primera victoria del torneo.

ASÍ CELEBRÓ EL PRIMER GOL DE EL BICHO EN EL MUNDIAL ı Foto: Instagram:@georginagio

LA PELEA EN LAS GRADAS QUE SE ROBÓ LAS MIRADAS

LOS HIJOS de Lionel Messi, Thiago y Mateo se volvieron virales en redes sociales por el cómico momento que protagonizaron durante el duelo entre Argentina y Argelia. Los herederos del astro argentino se vieron envueltos en una pelea dentro de uno de los palcos del Estadio Kansas City, situación que para la afición que estaba cerca de ellos no pasó desapercibida. Antonela Roccuzzo, esposa del delantero del Inter Miami, también aparece en estas imágenes al intentar detener el conflicto entre sus dos hijos.

LA PELEA EN LAS GRADAS QUE SE ROBÓ LAS MIRADAS ı Foto: Capturas de video

ERIK LIRA SUFRIÓ UNA DURA BROMA EN EL CAR

LA SELECCIÓN Mexicana continúa con un ambiente inmejorable en su preparación rumbo al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, y quedó demostrado con una broma que tuvo como protagonista a Erik Lira, quien recibió el llamado “calzón chino” de sus compañeros durante el entrenamiento. En medio de una dinámica recreativa en el CAR, el mediocampista del Cruz Azul fue rodeado por varios integrantes del plantel, luego de fallar un ejercicio con balón, lo que derivó en una escena que desató risas en todo el grupo.

ERIK LIRA SUFRIÓ UNA DURA BROMA EN EL CAR ı Foto: Capturas de video