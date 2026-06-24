Así terminó el Grupo B del Mundial 2026: ¿Qué selecciones avanzaron a la siguiente ronda y a qué equipos enfrentan?

El Grupo B del Mundial 2026 ya tiene a sus dos clasificados definidos tras una última jornada llena de tensión y cálculos. Canadá y Suiza lograron quedarse con los boletos a la siguiente ronda, confirmando su regularidad a lo largo de la fase de grupos y dejando fuera de competencia a Bosnia y Herzegovina y a Catar, que no pudieron sostener el ritmo en los momentos clave del torneo.

Con la victoria de hoy de Suiza 2-1 ante Canadá, La tabla final dejó a los europeos como líder es con 7 puntos, seguido muy de cerca por los norteamericanos con 4 unidades, suficiente para ambos avanzar a los dieciseisavos de final.

Más atrás quedaron Bosnia y Herzegovina con 4 puntos y Qatar con 1, selecciones que se despiden del certamen tras una participación marcada por la irregularidad y la falta de contundencia en el cierre del grupo.

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