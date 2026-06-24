CR7 y Portugal vuelven a la batalla

Tras un debut lleno de dudas en Norteamérica 2026, Cristiano Ronaldo apagó de tajo todas las críticas al convertiste en el único futbolista en la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo, al anotar doblete en la goleada de 5-0 de Portugal ante Uzbekistán, cotejo que reafirmó al astro lusitano como uno de los mejores anotadores del deporte.

Mientras el elemento del Al-Nassr de Arabia Saudita se fue en blanco ante el Congo en su primer juego del torneo, los mejores delanteros como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane ya habían anotado. CR7 se sacudió la presión a lo grande, dejando así varias marcas a su paso.

El Dato: HELMUT RAHN, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Harry Kane, Teófilo Cubillas, Thomas Müller y Grzegorz Lato también hicieron 10 goles.

Aunque comparte con Lionel Messi el récord de ser los únicos jugadores en jugar en seis Mundiales, el crack exReal Madrid es el único que ha marcado en cada uno de ellos. La racha goleadora del portugués comenzó en su debut en 2006, también marcó en 2010, 2014, 2018 y 2022. La Pulga, aunque disputó las mismas ediciones, no se pudo hacer presente en el marcador en Sudáfrica.

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“Estoy muy feliz. Pero para mí, lo más importante es nuestro trabajo y la confianza que mostramos. El equipo rindió realmente bien y mejoró mucho. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Obviamente, en lo personal, los récords siempre son lindos, pero mi objetivo es siempre ayudar a la selección a cumplir sus objetivos”, dijo el nacido en Funchal, Madeira, Portugal.

EL BICHO celebra un gol, ayer, en Houston. ı Foto: Reuters

La capacidad de anotar de El Comandante se mantiene y con 41 años y 138 días se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, detrás del delantero camerunés Roger Milla, quien tenía 42 años y 39 días cuando anotó en 1994.

Cada uno de sus festejos ante Uzbekistán fue importante. El primero por la marca de las seis Copa del Mundo anotando y el segundo porque lo convirtió en el goleador histórico de Portugal en Mundiales con 10 dianas, superando las 9 anotaciones de La Pantera Negra, Eusébio, el mayor ídolo lusitano hasta la irrupción del Bicho.

Eusébio da Silva Ferreira, originario de Mozambique, es considerado por la FIFA como uno de los mejores jugadores europeos del siglo XX y uno de los grandes delanteros de la historia del deporte. El ganador del Balón de Oro en 1965 fue el responsable de poner a Portugal en el mapa futbolístico, al comandar a su escuadra al tercer lugar de la Copa del Mundo 1966, que es su mejor resultado. En ese torneo fue el máximo goleador con sus nueves dianas.

“Ha sido una gran respuesta del vestuario. Hay momentos en los que necesitas un partido como éste para crecer dentro del torneo. Hoy hemos visto al equipo con la misma actitud y compromiso, pero más maduro, porque ya no era el debut. Estoy muy contento con el resultado”, indicó Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo se estrenó en Norteamérica en el minuto seis ante los Lobos Blancos. João Cancelo desbordó por el lado derecho y mandó un centro fuete a baja altura. El Comandante anticipó el movimiento a primer poste, le ganó la posición al defensa uzbeko y remató de pierna derecha para el 1-0.

El exjugador del Manchester City logró su doblete al definir sutilmente el costado del portero rival, luego de un gran pase de Bruno Fernandes.

El primer tanto de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006. Se hizo presente ante Irán en la fase de grupos. Fue un certamen especial para A Seleção, pues lograron llegar a semifinales y se quedaron con el cuarto lugar. El Bicho, que entonces tenía 21 años, disputó seis juegos, pero solamente anotó una vez.

La tendencia de anotar un gol por Mundial se mantuvo en las presentaciones siguientes. En Sudáfrica 2010, ya como capitán, vio acción en cuatro duelos, pero sólo pudo marcar uno de los siete goles en la abultada victoria ante la modesta Corea del Norte en primera ronda. En 2014 el futbolista puso su nombre en el marcador ante Ghana.

La mejor presentación de CR7 llegó con 33 años, en Rusia 2018, cuando se despachó con cuatro tantos en fase de grupos. Anotó todos los goles en un vibrante empate 3-3 ante España y facturó en el triunfo ante Marruecos. Ayudó al pase a octavos de final, en donde nada pudo hacer para evitar la caída ante la selección de Uruguay.

Para Qatar 2022, la Selección de Portugal tuvo su mejor actuación en 16 años al llegar a cuartos de final del Mundial, pero aunque el Comandante participó en cinco compromisos, únicamente festejó contra Ghana.

Cristiano Ronaldo, en Norteamérica 2026, espera romper una dura estadística; nunca ha marcado gol en una fase final de la Copa del Mundo. Mientras eso pasa, las anotaciones ante los Lobos Blancos son un respiro. “Es para que no olviden. Fue una semana difícil, una semana oscura”, dijo CR7, quien fue elegido como MVP del partido.

Portugal no tuvo rival en el partido. El segundo gol fue obra de Nuno Mendes, quien impactó con fuerza el balón cerca de la frontal del área en un tiro libre al 17’. El lateral del PSG apuntó a primer poste, en donde el portero de Uzbekistán parece que reaccionó tarde.

El cuarto tanto luso se dio en una jugada a balón parado y luego de una serie de rebotes se marcó autogol. Cuando el juego estaba por llegar a su final, Rafael Leao selló la ‘manita’ con un golazo. El talentoso extremo del Milan puso el balón en el ángulo con un sutil toque de pierna derecha para el último tanto.

La Selección de Uzbekistán parecía reaccionar al 30’. El mediocampista Azizjon Ganiev se despachó con una gran anotación de fuera del área para el 2-1 momentáneo.

Los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro celebraron eufóricamente, pero el VAR echó para atrás la anotación por una falta previa de Abbosbek Fayzullaev sobre João Cancelo. Los asiáticos quedaron sin posibilidades de clasificar a la segunda fase.





COLOMBIA SUFRE, PERO GANA Y AVANZA

CON FORTUNA de por medio, tras el desvío de un rival, Daniel Muñoz consiguió el gol con el que Colombia superó a República Democrática del Congo en Guadalajara.

Con el triunfo, los dirigidos por Néstor Lorenzo sellaron su clasificación a dieciseisavos de final, y con un empate frente a Portugal terminarían líderes del Grupo K. La euforia de la Fiebre Amarilla se desató en el primer tiempo cuando Muñoz había mandado el balón al fondo de las redes, pero el abanderado marcó un fuera de lugar milimétrico que ahogó el grito de gol de los cafeteros.

EL LATERAL celebra su anotación, anoche. ı Foto: Reuters

La derrota no deja eliminados a los Leopardos, pues el punto sumado contra Portugal les da la posibilidad de alcanzar cuatro si en la última fecha derrotan a Uzbekistán.

En las tribunas del estadio destacó la presencia de Michel Kuka Mboladinga, el fan más popular de los africanos, conocido como Lumumba Vea.