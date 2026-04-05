¿Selena Gomez está embarazada? Aparece con vestido de muñeca y desata rumores | VIDEO

Selena Gomez ha encendido los rumores de embarazo después de que apareció en un evento de su marca de maquillaje, Rare Beauty, luciendo un vestido de muñeca que llamó mucho la atención por su peculiar silueta.

Fue hace un par de días que Selena Gomez asistió a un evento de su marca de maquillaje en colaboración con la tienda Sephora. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el atuendo que la famosa eligió llevar para el evento.

El vestido de muñeca de Selena Gomez que encendió rumores de embarazo

La esposa de Benny Blanco apareció con un minivestido color rosa chicle de la colección primavera-verano 2026 de Prada. El diseño mezcla lana y seda con bordados de perlas en el cuello, lo que otorgaba un efecto chic y retro.

Combinó el vestido con un maquillaje un poco más cargado en los ojos de lo habitual, zapatos de tacón blancos y unos hoops claros. Asimismo, llevó el cabello recogido con dos mechones sueltos al frente para encuadrar el rostro.

Pero lo que más llamó la atención fue la silueta del vestido, ya que la tela y forma hacía que el mismo no se amoldara al cuerpo de Selena y al contrario, ocultaba su figura, por lo que eso bastó para que comenzaran los rumores de embarazo.

En otro video donde Selena reacciona al momento en que una chica le dice que está embarazada, podemos ver al inicio del video que ella misma parece tocarse la pancita, la cual se ve un poco más grande de lo normal.

Incluso, en otros videos de la misma noche, podemos ver en más de una ocasión lo que muchos han considerado que es una pancita de embarazo. Cabe recordar que el aparecer en una fiesta con un vestido amplio y un vientre que no sea plano, no implica embarazo.

Además, en el pasado la cantante ha declarado que no es seguro para ella quedar embarazada por el lupus, lo que la ha llevado a decir que si elige tener un bebé, será adoptado. Algunas reacciones de Internautas por los videos son:

“¿No había dicho hace poco que no podía tener hijos? No creo que esté embarazada“.

"Se viene otro breakdown de Justin...“

“Que se parezca a ella”.

“Lamentablemente ella ya dijo que si va tener un hijo la única opción será por adopción“.

Hasta el momento, ni Selena Gomez ni Benny Blanco han hablado sobre los rumores de un supuesto embarazo de la celebridad americana. De ser real, seguramente llegará una confirmación en los próximos meses.